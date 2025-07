Raquel Blasco, experta en medicina deportiva: "Debemos prescribir ejercicio para que los abuelos no se sigan rompiendo"

Dicen los internistas que, para prevenir de la osteoporosis, enfermedad muy prevalente que debilita los huesos y aumenta el riesgo de fracturas, hay que prevenir. El entrenamiento con ejercicios de fuerza y un plan de nutrición adecuado, son claves. Y apunta la doctora Raquel Blasco Redondo, responsable de la Unidad de Medicina Interna del Centro Regional de Medicina Deportiva de la Junta de Castilla y León, nunca es tarde para comenzar a moverse. "Tenemos que prescribir ejercicio para que nuestros abuelos no se sigan cayendo y se van a seguir rompiendo. Van a tener una calidad de vida espantosa y vamos a seguir gastando mucho dinero", resume.

El ejercicio físico juega un papel clave en la prevención y tratamiento de la osteoporosis. La evidencia científica respalda que las cargas mecánicas repetidas inducidas por el ejercicio, especialmente con el entrenamiento de fuerza y el impacto osteogénico -la osteogénesis es el proceso biológico de formación y desarrollo del tejido óseo- (aeróbico con impacto), estimulan la formación ósea. Además, el ejercicio mejora la masa muscular, el equilibrio y la coordinación, por lo que reduce el riesgo de caídas y fracturas, indica la doctora Blasco Redondo.

"En el momento en que una persona se rompe la cadera, son complicaciones que llevan a una pobre calidad de vida y tampoco hay que olvidar a los cuidadores. Se trastorna por completo toda una casa en el momento. Y, además, no la tienes adaptada. Son complicaciones que muchas veces obligan a mantener la persona en una red de servicios auxiliares, como residencias para rehabilitación, que no todas las familias se pueden permitir. Tampoco hay plazas para todas las personas que lo requerirían. Es un asunto de extrema importancia", advierte.

Evidencia científica

Más vale prevenir, insiste. "Y la manera que tenemos de hacerlo, aparte de una alimentación razonable, es el entrenamiento de fuerza desde lo más pronto que podamos. Es la única estrategia que ha demostrado que sirve de verdad para mantener esa masa ósea", señala. Si no se trabaja desde pronto, la debilidad del hueso va a ser "progresiva y va a dar, al final, una osteopenia -cuando la masa ósea o la densidad mineral ósea es más baja de lo normal -tremenda".

Muchas mujeres mayores tienen los huesos tan frágiles que, incluso estando de pie, se les rompe la cadera Doctora Raquel Blasco

Va a ser el origen, incluso, de las fracturas patológicas: "No hace falta que te caigas para romperte la cadera. Muchas mujeres mayores tienen esos huesos tan frágiles que, incluso estando de pie, se les rompe la cadera. Es decir, no se les rompe porque se caigan al suelo, sino que se caen al suelo porque se les ha roto la cadera", explica.

Desde el centro de salud

Dice la doctora Blasco que, a nivel de salud pública, hay que "meter en la cabeza a todos los médicos, sobre todo a los compañeros de Primaria, la importancia de prescribir ejercicio, que insistan en el entrenamiento de fuerza. Dicho así suena como que les tenemos que mandar a todos a un gimnasio, y no es verdad. Pero, por lo menos, dos o tres veces a la semana, recomendar fuerza a una intensidad importante. Me vale hacer sentadillas, hacer planchas de pared, que no es nada más que apoyarte contra la pared y repetir y repetir, estarte 10 minutitos haciendo eso; si puedes hacer abdominales...; me vale, por ejemplo, bailar, una marcha con bastones que tiene ya cierto impacto... Esto lo tenemos que meter en nuestro ideario general", abunda.

Hay muchos compañeros que siguen ese camino. Apunta a Castilla y León: son 1.200 los profesionales de la Atención Primaria, entre médicos y enfermeras, que están formados en prescripción de ejercicio. Como apunte final recuerda que los tratamientos para el cáncer, a partir de los 60 años, tienen mayor riesgo de producir osteoporosis. "Hay que contrarrestar esto desde el minuto cero", señala la médico inciendo también en la importancia del deporte en estas enfermedades.