La cooperativa gana peso en Castellón como forma de autoempleo

El cooperativismo, que este 2025 celebra su año internacional, mantiene una salud de hierro en la provincia de Castellón, donde cada vez es más elegido como opción de autoempleo.

Así lo atestiguan desde la Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado (Fevecta), que en 2024 atendió a 216 grupos de personas interesadas en crear una cooperativa, un 53,2% más que el año anterior, lo que supone que asesoraron a 697 personas en la Comunitat, y esto se tradujo en la constitución de manera directa de 43 cooperativas de trabajo, generando 102 empleos iniciales.

En Castellón fueron atendidos 36 grupos formados por un total de 129 personas y el resultado fue la constitución de 9 cooperativas.

Perfil del cooperativista

El perfil de la persona que acudió a estas consultas en la provincia, muy en la línea de la Comunitat, es el de una mujer (ellas son el 68%) desempleada de entre 31 y 40 años. Y es que el año pasado, rompiendo la tendencia de los ejercicios anteriores, las personas sin empleo volvieron a ser el grupo mayoritario, con un 36% en Castellón y un 36,5% en la Comunitat, algo que no ocurría desde 2020.

No obstante, la mayoría continúan siendo quienes buscan mejorar su ocupación, puesto que en segundo lugar se sitúan los autónomos, con un 32% en Castellón, y en tercero los empleados por cuenta ajena, con otro 32%, sumando un 64%.

Situación geográfica

Se mantiene asimismo el número de cooperativas creadas en la provincia, con 11 tanto en 2023 como en 2024. En el último ejercicio fueron constituidas cuatro en la Plana Alta, tres en el Baix Maestrat y una en la Plana Baixa, el Alto Palancia, Els Ports y l’Alcalatén. Por sectores, dominó servicios (con seis), seguida de comercio (cuatro) y turismo rural (una).

En Castellón hay 205 cooperativas de trabajo que emplean a 1.600 personas, dominando el sector servicios con el 49,4%.

El papel de las mujeres

Fundación Isonomía, Fevecta y Cooperativas Agroalimentarias CV organizaron el miércoles un webinar sobre mujeres y cooperativismo con la presentación de experiencias en Castellón, dejando patente que este modelo favorece una mayor participación femenina en la dirección.

Varios trabajadores del centro de día Germans Folch i Traver bailan con las personas a las que cuidan. / Mediterráneo

«Sientes que todos forman parte de un mismo proyecto»

De una situación límite nació una oportunidad profesional. En 2009 abrió sus puertas el centro de día para mayores Germans Folch i Traver de les Coves de Vinromà, de titularidad municipal pero gestionado por una empresa privada. Tras cinco años en los que se sucedieron dos empresas con una gestión deficiente, la continuidad del centro estaba en el aire y el Ayuntamiento propuso a los trabajadores convertirse en cooperativa para llevarlo ellos mismos. Nació así Tossalcoop, cuya presidenta, Katia Araque, explica: «Fue un reto porque no teníamos experiencia, pero teníamos claro que podíamos hacerlo mucho mejor que los anteriores responsables y queríamos conservar nuestros empleos y seguir dando servicio a las personas que atendíamos». Recibieron el asesoramiento del Ayuntamiento y Fevecta, y gestionan el centro desde 2015. «En una cooperativa sientes que formas parte de un proyecto hecho entre todos y arraigado al pueblo», dice. Destaca que en un entorno rural «favorece una ocupación estable para las mujeres».

Alba Monfort y Yolanda Monfort forman Micel·li Ambient. / Mediterráneo

«Queremos generar valor en el mundo rural»

Para crear una cooperativa no es necesario un elevado número de socios. Si en Tossalcoop ahora son 14, Micel·li Ambient, creada en septiembre del año pasado en Vilafranca, solo cuenta con dos socias, Yolanda Monfort y Alba Monfort. Esta última explica: «Yo ya tenía mis experiencias con cooperativas rurales y tenía la idea, pero necesitaba algún socio. Yolanda y yo nos conocimos en un concierto en Vilafranca y hablando vimos que queríamos hacer lo mismo». Su objetivo no es otro que aportar «desde la colectividad, cuidando y revalorizando el mundo rural». «Su desarrollo es nuestra principal motivación, hay muchas posibilidades y si generamos una economía diferente, eso evitará que la gente joven se marche», dice. Para poner en marcha su proyecto han tenido el apoyo de Fevecta y han participado en iniciativas como Giramujeres de Coca-Cola o Move up. «Hemos tenido mucha suerte porque ayuntamientos y entidades están siendo muy receptivas y ya tenemos proyectos en Vilafranca, Portell, Benassal, Albocàsser o Atzeneta».