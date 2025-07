Nueva estafa con paquetes de Amazon: si no lo pediste, no lo abras

Una nueva estafa está sorprendiendo a cientos de personas en España: reciben en casa un paquete de Amazon que jamás solicitaron. Aunque al principio puede parecer un simple error o incluso un regalo misterioso, lo cierto es que puede tratarse del comienzo de un fraude cuidadosamente orquestado.

Imagina esto: un día suena el timbre, y al abrir la puerta, el repartidor te entrega un paquete a tu nombre. No recuerdas haber pedido nada, pero ahí está. Dentro, un objeto barato (como unos auriculares, una lámpara de escritorio o un gadget genérico) y, a veces, una carta escrita en inglés agradeciéndote una compra que jamás hiciste.

Lo que podría parecer un detalle curioso o hasta divertido, en realidad es una trampa.

¿Qué está pasando realmente?

Este tipo de engaño se llama brushing. Se trata de una estrategia en la que ciertos vendedores online, o directamente ciberdelincuentes, usan tus datos (a menudo obtenidos de filtraciones o compras anteriores) para crear cuentas falsas en Amazon. Luego, hacen un pedido a tu nombre y lo envían a tu dirección real. ¿Por qué? Para dejar reseñas falsas y mejorar la reputación de sus productos.

Hasta aquí, podrías pensar: "Bueno, al menos me han mandado algo gratis". Pero el verdadero problema comienza después.

Algunas personas han empezado a recibir correos electrónicos o mensajes con enlaces sospechosos, pidiéndoles verificar su compra, dejar una reseña o incluso confirmar datos personales. Y ahí es donde el peligro se hace real. Entrar en esos enlaces o compartir tu información puede acabar en robo de datos personales, acceso a tus cuentas o incluso estafas bancarias.

¿Qué hacer si te pasa?

La recomendación es clara:

No abras el paquete si no lo pediste , ni sigas las instrucciones que lo acompañan.

, ni sigas las instrucciones que lo acompañan. No escanees códigos QR ni entres en páginas web que vengan en tarjetas o correos.

ni entres en páginas web que vengan en tarjetas o correos. Informa directamente a Amazon desde tu cuenta personal, a través del servicio de atención al cliente.

desde tu cuenta personal, a través del servicio de atención al cliente. Si crees que tus datos han sido comprometidos, cambia tus contraseñas y contacta con tu banco.

y contacta con tu banco. Y, sobre todo, denuncia. Puedes hacerlo fácilmente en la Policía o a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

Este tipo de fraudes no son nuevos, pero están creciendo en frecuencia y sofisticación. De hecho, la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ya ha lanzado varias alertas al respecto.

Así que ya sabes: si recibes un paquete que no esperabas, no lo tomes a la ligera. Puede que no sea un error… sino el principio de algo mucho más serio.