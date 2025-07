Carlos Lopes, ex secretario de la ONU: "La respuesta a la migración la debe dar Europa; no Canarias"

El economista y representante de la Unión Africana para las negociaciones con Europa, Carlos Lopes, considera que la presión migratoria de Canarias no es "lo normal" e insiste en la necesidad de que la Unión Europea tome conciencia sobre la importancia de estos movimientos y busque alternativas para su acogimiento e integración.

El también ex secretario general adjunto de Naciones Unidas, que se encargó de la sesión inaugural de Campus África 2025, ha reflexionado en la Universidad de La Laguna sobre la necesidad de transformar el discurso migratorio, dejando el miedo a un lado y buscando el sentido de oportunidad, dado que las personas que llegan desde el continente africano pueden ser quienes sostengan el desarrollo económico a largo plazo de las naciones más envejecidas.

¿Cómo resumiría la charla con la que ha inaugurado este lunes Campus África?

Me parece que el debate sobre migraciones está muy marcado por una visión negativa, como si se estuviera dando una invasión de África hasta Europa. Sin embargo, cuando se miran los datos, estas llegadas son bastante pequeñas en relación con la realidad demográfica del mundo y de África en particular. Es una visión negativa teniendo en cuenta lo que ha supuesto el fenómeno migratorio durante siglos y el beneficio que ha tenido tanto para Europa como para otros continentes.

Uno de los grandes retos de este siglo son las migraciones. Pero, ¿cuál sería la forma correcta o adecuada de gestionarla?

Bueno, primero hay que reconocer que el estrés demográfico no está en África, está en los países que tienen una población envejecida. Estos lugares van a tener grandes problemas de mano de obra y van a necesitar de otro tipo de talentos de los que su economía puede beneficiarse para poder mantener su crecimiento y su valor económico. Hay que transformar el miedo en oportunidades, pero lo que está sucediendo es justo contrario: el miedo se está convirtiendo en política pública. Esto está llevando a imponer restricciones de todo tipo y acciones punitivas que no tienen la mirada puesta en el futuro, sino en determinado tipo de pasado.

En este sentido, ¿cómo valora las políticas europeas de control de inmigración?

Están equivocadas. Son políticas que no tienen en cuenta que el 94% de los africanos que entran a la Unión Europea lo hacen legalmente. Son políticas que se centran en el 6% restante. El problema es que la financiación para esas políticas de contención es muy superior a la inversión que se dedica a transformar la realidad de la relación económica entre África y Europa. Es una respuesta al populismo antimigratorio europeo, pero es inadecuada.

¿Cómo se justifica ese 6%?

Este 6% se justifica porque no existe ningún canal hoy en día de migración regular. Se han ido cerrando. Hay que cambiar eso. Europa necesita de mano de obra, puede organizar las cosas de una forma muy distinta, como lo hace, por ejemplo, Suiza con sus migrantes. Este país tiene toda una organización de cómo recibirlos y de cómo tratarlos como una necesidad económica con flujos regulares.

¿Estas políticas también tienen efecto en la integración de la población migrante en los países receptores?

Se trata a los migrantes como carga en lugar de contribuyentes. Donde hay integración, los migrantes están contribuyendo a la seguridad social. Pero se los trata como carga y se los aisla de manera punitiva.

¿Cómo se podría lograr una mejor integración de la población?

La integración tiene que ver con los miedos de una población envejecida, que son naturales en los humanos. Es normal, pero hay que abordarlo de forma directa y casi pedagógica y no se debería permitir que se organice políticamente una actitud antimigratoria que no tiene nada que ver con la situación real. Se utiliza el miedo como forma de movilización. No se propone nada. No hay una lógica económica alternativa detrás.

¿Qué opina sobre la situación migratoria en Canarias?

Canarias, por su geografía y tamaño, tiene una gran concentración de migración. Eso no es natural. En todo caso, la solución de los africanos que migran en dirección a Europa no se va a resolver en islas como Lampedusa o Canarias. Tiene que ser de una otra forma. Pero la respuesta la debe dar Europa, no es un problema de Canarias.

¿Cree que el desarrollo de los países africanos podría favorecer que más gente decidiera quedarse y menos emigrar?

No, siempre va a haber migraciones. Por ejemplo, hoy en día la gran tecnología de Silicon Valley está casi toda dirigida por indígenas que eran migrantes y que eran tratados de una forma muy parecida con la forma como se tratan africanos en Europa. Pero se transformó en una diáspora estratégica. Eso es un fenómeno mundial y natural. Australia o Nueva Zelanda no existirían sin la migración europea. Eso no va a cambiar porque un lugar se desarrolle y , de hecho, la conexión puede incluso ser un poco más fuerte cuando exista.