La Diputació celebra una dècada d’emprenedoria amb ‘Move Up!’

La Diputació de Castelló celebra una dècada d’il·lusió, treball i oportunitats amb el Programa Move Up! Emprén amb èxit.

Un programa que va nàixer amb l’objectiu d’impulsar el talent emprenedor de Castelló, sembrar futur en cada un dels 135 municipis, atraure oportunitats, generar ocupació i economia. I, en estos deu anys, «no sols ha aconseguit complir amb tots estos objectius, sinó que s’ha convertit en un programa referent per als emprenedors de la província, convertint molts somnis en realitat».

Així ho ha ressaltat este dimecres el diputat de Promoció Econòmica, Vicente Pallarés, qui ha mostrat la seua satisfacció per l’èxit d’este programa que ha acompanyat a desenes de projectes que hui «formen part del teixit empresarial de la nostra província». «Si tirem la vista arrere i veiem les desenes de projectes que han passat per Move Up!, comprovem que no sols parlem de números, parlem de persones valentes que han transformat les seues idees en negocis, iniciatives que hui són exemple d’èxit i motor de creixement en la nostra terra», va enaltir Pallarés.

"Generació de talent"

Per al diputat de Promoció Econòmica, el Move Up!, ha demostrat en estos deu anys que la província «està compromesa amb l’emprenedoria i la generació de talent. Entre tots, hem convertit este programa en un gran hivernacle d’idees, un espai on cada projecte pot créixer, florir i donar fruits», va destacar durant l’esdeveniment del desé aniversari.

El Saló de Recepcions de la Diputació va acollir ahir l’acte commemoratiu, per a donar a conéixer les experiències de persones que han apostat per emprendre a Castelló. «Històries que inspiren i ensenyen», assenyala Pallarés.

Unes paraules que va compartir la directora de CEEI Castelló, Alexandra Badoiu, qui va posar en valor el programa i l’impacte generat des de la seua posada en marxa en 2016. Ha acompanyat a 222 persones emprenedores de 49 municipis de la província i ha repartit 48.000 euros en premis.