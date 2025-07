Anna Gatell, pediatra: "Los padres han perdido la autoridad y, además, ignoran la peligrosidad del móvil"

¿Cómo valora los resultados de la comisión de expertos para la regulación de las pantallas en la escuela?

En términos generales, estamos satisfechos. Lo que pedíamos era que el Departament asumiera esa cuestión y lo ha hecho, aunque nos da un poco de rabia que tarden un año en aplicar la normativa. No quiero hacer paralelismos, pero nosotros publicamos este enero el nuevo Protocolo de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud en la edad pediátrica y los equipos de atención primaria ya lo están aplicando. Pero sabemos que Educació es un gran transatlántico en el que trabaja muchísima gente y cuesta mover la maquinaria. Así, que, dicho esto, valoramos haber consensuado un marco de actuación coherente con la evidencia científica, adaptado a las necesidades educativas y de salud de los niños y adolescentes.

Las familias más críticas insisten en que la nueva regulación sigue quedándose corta.

Todo esto se irá revisando, seguro. La transformación no puede hacerse de golpe. Los pediatras tampoco queremos que todo el peso recaiga en la escuela. No hay que perder el fondo de la cuestión, que es el papel de las familias, empezando en las épocas más tempranas. Cuando la familia entra en la consulta con el bebé, nosotros, como pediatras, lo primero que tenemos que hacer es intentar transmitir el mensaje del modelaje, que es muy importante: lo que antes se decía predicar con el ejemplo. La importancia de esos momentos de crianza tan importantes, que son los tres primeros años en los que el niño crece según el modelo que le rodea. Tenemos que ser capaces, dentro de la consulta, de poder decir a las familias que las pantallas provocan una pérdida de oportunidades.

"Son las familias las que deben poner límites al móvil, no las escuelas"

¿De oportunidades?

Sí. Siempre digo que el día solo tiene 24 horas, no podemos dejar que las pantallas nos roben tiempo de estar con nuestras criaturas, cuando es tan importante sencillamente jugar con ellos. Soy muy defensora del juego. Es un espacio que sirve muchísimo para desarrollar el vínculo. De entrada, eso es lo más importante: tener en cuenta que el peso tiene que recaer en la familia.

¿Qué edad es la que más les preocupa, en relación con el impacto con las pantallas?

La sensación que tenemos en los últimos dos años es que, por debajo de los 3 años, hemos visto pequeñas mejoras. Los pediatras han hecho mucho trabajo con ese tema, igual que las 'escoles bressol'. No digo que no lo veamos, pero notamos cierta mejora. La etapa que más nos preocupa es la preadolescencia. Vemos que hay una pérdida de autoridad de los padres y un desconocimiento de la peligrosidad del móvil. Han tirado la toalla y realmente no son conscientes de los riesgos del mal uso. Porque puede que un niño esté mirando fútbol. En principio no habría nada malo, está mirando un deporte, pero ¿y si se pasa cuatro horas mirando partidos? Hay efectos de sedentarismo, afectaciones visuales... Además de que son cuatro horas en las que no está haciendo otras cosas que serían mejores para su salud integral, como estar con otras personas, compartir, hablar o, evidentemente, hacer deporte. Se trata otra vez de una cuestión de pérdida de oportunidades.

Los menores más vulnerables a la adicción al móvil son los que pasan un mal momento familiar, los que tienen un entorno que les acompaña poco, los que han sufrido acoso escolar… o adolescentes con TDAH, con TEA, con una base de ansiedad

Es una noticia esperanzadora el 'brote verde' en la pequeña infancia. ¿Ya no es tan habitual el bebé mirando 'La patrulla canina' en el cochecito?

Sí notamos una mejora, sí, aunque lo seguimos viendo y seguimos trabajando, y se ha recogido en el protocolo. Ahora todo está escrito y consensuado. Uno de los capítulos nuevos del protocolo es el de Salud Digital. Entonces, en las visitas del mes de vida, de los 4 meses y de los 12 se incorpora el mensaje y unas preguntas clave para detectar conductas de riesgo. Pero es evidente de que en todas las edades la pantalla no afecta igual. Hablamos del ‘0-3 pantalla res’ porque afecta directamente al lenguaje. Aquí sí hay muchos estudios que demuestran que hay un retraso en la adquisición del lenguaje. Y, con niños un poco mayores, de 6 años, en las funciones ejecutivas, la dificultad de concentración... Y más grandes lo podemos trasladar al sueño. Aquí se le añade el sedentarismo en todas las etapas. Pero en niños un poco mayores el mal uso de la herramienta puede llevar a situaciones complicadas de acoso… Y hay un perfil de adolescentes más vulnerables, que nos preocupa especialmente.

¿Cuáles?

Los que están pasando un mal momento familiar, los que por lo que sea tienen un entorno familiar que les acompaña poco, los que han sufrido situaciones ya de acoso escolar… o adolescentes con TDAH, con TEA, con una base de ansiedad… Esta es la población que tenemos que vigilar con más atención porque son los que pueden caer más fácilmente en temas de adicción.

Nos preocupan especialmente los adolescentes de 14 años que ya tienen el teléfono y cuyos padres han perdido las riendas

¿Qué edad es la que más le preocupa?

Los de 14. Los que ya tienen el teléfono y los padres han perdido las riendas.

¿Con 14 años los padres ya sienten que no pueden ponerles normas al uso del móvil? ¿Sienten que es tarde para poner límites?

Exacto.

¿El mensaje a transmitir es que hay marcha atrás? ¿Que aunque ya hayan adquirido unos malos hábitos con el móvil, estos se pueden cambiar?

Sí. Y no es el centro educativo el que lo tiene que hacer, son las familias. En pediatría tenemos trabajo. Primero, dando fuerza al modelaje, y en todas las visitas de seguimiento. Con el nuevo protocolo hemos recuperado visitas. Es más trabajo para nosotros, pero nos ayudarán a acompañar a las familias un poco más de cerca en estas edades. Ahora tenemos una revisión a los 10, a los 12 y a los 14, y eso nos ayudará a estar más encima y más presentes. Es un protocolo muy amplio.