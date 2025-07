Sara Sorribes emociona a Castellón en su homenaje como Mujer del Mediterráneo

"Estoy muy orgullosa de haber tomado la decisión de parar en mi carrera, estos tres meses me han permitido ver la vida de otra manera y volver a disfrutar". Así se ha pronunciado este viernes la tenista valldeuxense Sara Sorribes, quien respecto a su vuelta a las pistas ha apuntado: "Ojalá pueda volver y seguir disfrutando también del tenis, pero si no es así no pasa nada, ja he deixat ratlles fetes, como me dijo mi abuelo".

Sara ha realizado estas declaraciones esta mañana, durante el homenaje que le ha brindado la provincia en el Hotel Intelier Rosa de la capital de la Plana, que ha acogido el acto de entrega del VI Premio Mujer del Mediterráneo 2025, un galardón que impulsa el periódico Mediterráneo, con el patrocinio de Huhtamaki, el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó y Nara Seguros.

Invitados

El evento ha contado con la presencia de más de un centenar de invitados, entre ellos representantes de las instituciones, el mundo empresarial y la sociedad castellonense, especialmente mujeres. Así, han intervenido las alcaldesas de Castelló, Begoña Carrasco, y la Vall d'Uixó, Tania Baños, así como la diputada de Servicios Sociales e Igualdad, Marisa Torlá, y la directora comercial de Mediterráneo, Cristina Pastor, quien ha dado la bienvenida a los presentes.

La figura de la homenajeada ha sido glosada por el presidente de La Plana Sport, Jorge Bellés, y por Vicente José García, del Club de Tenis Uxó, quien ha hecho emocionarse a Sara Sorribes al recordar a aquella niña que se inició en el tenis en las pistas del club valldeuxense y que se ganó el apodo de Miss Tiebreak.

La gala ha sido conducida por la directora de Medi TV, Loles García, y ha llegado a su punto culminante cuando Sara Sorribes ha recibido de manos de Tania Baños y Marisa Torlá la estatuilla diseñada exprofeso para estos premios por la artista castellonense Miriam Olivares.

Valoraciones

Sara se ha mostrado "muy feliz de recibir un premio que para mí va más allá de lo deportivo" y ha reconocido estar "nerviosa porque estoy feliz y este reconocimiento me hace mucha ilusión".

La tenista ha admitido que este homenaje "va muy ligado al momento que estoy viviendo ahora", refiriéndose al parón en su carrera deportiva que anunció hace tres meses: "Tomé esa decisión porque quería ser feliz, volver a ser aquella niña que disfrutaba del tenis con pasión".

Así, explicó que el punto de inflexión lo vivió a finales de 2023. "No podía más pero me iba autoengañando". Recordó que antes de viajar a París para los Juegos Olímpicos "empecé a entrenar, le di una vez a la pelota y me puse a llorar". Sara comparó su infancia, "aquella niña a la que le encantaba ir al club a entrenar", con ese momento "en el que ir a jugar a tenis se convirtió en fichar un día más, y ya no podía más".

Fue, de hecho, su abuelo, quien le dijo que era el momento de parar "y que ja tenia ratlles fetes", es decir, que había dejado huella.

Recuperación

La tenista asegura que "estoy mucho mejor, en el buen camino, viendo las cosas desde fuera de una manera muy distinta, que la vida es mucho más que dale a una pelota con la raqueta, y todo eso me hace darle más valor a este premio".

Así, indicó: "Los premios en el mundo del deporte son rankings, medallas, copas, pero este reconocimiento es de otro tipo, me parece muy especial compartirlo con las ganadoras anteriores, otras mujeres que han podido inspirar y marcar caminos que ayudan a las niñas. Como mujer de Castellón es un orgullo y espero que este premio continúe muchos años más".

Por último, apuntó: "Ojalá pueda volver a las pistas y disfrutar del tenis, pero si esto no ocurre no pasa nada, me encanta la carrera que he forjado con toda la pasión del mundo".