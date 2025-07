Último adiós a Vicent, un gran amigo y el mejor compañero

Escribo este artículo tomando un cortado frente al mar que le vio nacer con el corazón roto. Hace unos días amanecí con la inesperada noticia del fallecimiento de Vicent Martí, un gran amigo y el mejor compañero de viaje profesional que he tenido. Apenas esbozo unas palabras que dedicarle y no puedo evitar que las lágrimas empapen el papel que me sirve de catarsis en este difícil trance. Porque al pensar en Vicent afloran en mi persona los sentimientos más profundos y buenos del ser humano. Palabras como amistad, cariño, protección, honradez, familia, honestidad, empatía, profesionalidad, discreción, entrega, simpatía... y todo lo que de verdad vale la pena en la vida definen al que fue mi amigo, mi compañero y mi mentor desde que, hace ahora 30 años, nos conocimos.

Entré como becaria en el periódico en 1996, con 22 años, y tuve la suerte de caer a su lado. Él me enseñó este oficio tan bello y tan duro a la par, pero que unió nuestras vidas hasta el final y al que doy gracias por ello, porque junto a él crecí personal y profesionalmente.

Vicent era un tío de poble, natural de Moncofa (y a mucha honra), pero también era un hombre de mundo y al que le gustaba viajar y atesorar experiencias nuevas que llenaban su alma y espíritu. Una persona discreta, pero con unos valores humanos de los que quedan pocos.

Estudió la carrera de Periodismo en Barcelona y tras probar suerte a nivel laboral en la Ciudad Condal durante unos años (de los que siempre me hablaba con nostalgia, por cierto) decidió volver a su tierra, cerca de los suyos (padres y amigos) y metió cabeza en Mediterráneo, primero en el departamento comercial, donde se curtió, y al tiempo en la redacción, en la que prácticamente vivía y la que siempre fue su casa. Recuerdo largas jornadas juntos que concluían cenando pizza por encargo para terminar los especiales comerciales que publicábamos a los pocos días, pero que a la postre compartíamos con gusto porque trabajar a su lado siempre fue un placer, con ratos de asueto y buen rollo... y nos convertían en compañeros de fatigas pero también en confidentes. Acabó, como no podía ser de otro modo, siendo redactor jefe del periódico, un reconocimiento profesional que merecía absolutamente, y sobre todo se jubiló con el honor de haber dejado una huella imborrable en todos cuantos le conocieron y trabajaron a su lado.

En estos días no he dejado de recibir whatsapps de decenas de excompañeros a los que siempre amparó con buenas palabras, sabios consejos y algún chascarrillo con el que sacarles una sonrisa. Porque Vicent era, sobre todas las cosas, una excelente persona, que es lo mejor que pueden decir de uno cuando ya no está.

Desde este pequeño rincón de palabras, y sin otra pretensión que ofrecerle una despedida a la altura de su ser, simplemente quiero darle las gracias por todo y mandar fuertes ánimos a su hermana Fani (a la que adoraba), a todos sus familiares (a los que cuidaba y quería) y a sus muchos y buenos amigos (para los que siempre tuvo un hueco o un simple bon dia!) en estos momentos tan duros, porque su marcha ha sido demasiado temprana y un golpe para todos.

Pero siempre nos quedarán las vivencias compartidas, las anécdotas, las risas y los recuerdos para seguir adelante teniéndole muy presente. Porque lo bueno no se olvida y que todo el mundo hable de ti con cariño y respeto es el mejor de los legados.

Volveremos a encontrarnos en el más allá... o vete a saber. Adéu amic. T’estimaré i et portaré en el meu cor per sempre.