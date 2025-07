Un comerciante traspasa sus siete tiendas por la competencia ilegal de los vendedores ambulantes

Vitto Jannotti es italiano y llegó a Mallorca hace diez años. Desde entonces ha logrado abrir siete tiendas, de diferentes productos, tres de ellas ubicadas en Palma y las otras cuatro repartidas por diferentes localidades. Y aunque los negocios no le van mal del todo ahora ha decidido traspasar todos los negocios. La razón es que la competencia de los vendedores ambulantes, sobre todo los que se sitúan en la plaza Major de Palma, hace imposible competir. El empresario tiene dos tiendas, una de bordados y la otra de venta de caramelos, ubicadas ambas en la calle Jaime II de Palma. Están muy cerca de la plaza Major. “Aunque por la calle pasan muchos turistas, los que entran en las tiendas del centro de Palma son muy pocos. En cambio, los africanos que venden productos falsos y que exponen sus productos en la plaza Major tienen cola de clientes”.

Cada mes el empresario tiene que abonar alrededor de 20.000 euros por el alquiler de sus tiendas. A ello hay que sumar los otros gastos, como son las nóminas del persona y los impuestos. “Estoy cansado de denunciar esta venta ilegal en pleno centro de Palma, pero nadie me hace caso. Si no se actúa pronto al final será la ruina para todos los comerciantes que pagamos nuestros impuestos”.

El empresario ha colgado un letrero de se traspasa y en él dedica graves críticas contra los políticos. / J.F.M.

Hace ya varios días que el empresario colgó en el escaparate de su tienda de caramelos un letrero de “se traspasa”. En el espacio donde habitualmente se escribe el número de teléfono para que los interesados puedan informarse sobre las condiciones del traspaso, el empresario lo utiliza para manifestar su indignación por lo que representa para su negocio la competencia ilegal que ejercen estos manteros. “Nos trasladamos a la plaza Major porque allí no hay alquiler, ni impuestos. Muchas gracias políticos indecentes”.

En realidad, Vito Jannotti no tiene ninguna intención de montar una tienda en la plaza Major de Palma, sino lo que pretende denunciar es que en estos momentos es el espacio donde se desarrolla este comercio ilegal. “Llamamos a la Policía Local cuando los vemos exponer su mercancía en la plaza, pero nunca viene. Así es muy difícil que los negocios que sí pagan los impuestos puedan sobrevivir a esta competencia ilegal”. El empresario afirma que “yo no soy racista, ni tengo nada en contra de estos migrantes. Lo que me molesta es que a mí y al resto de comerciantes nos masacran a impuestos y los alquileres son cada vez más caros, a ellos se les permite vender sin pagar tributos y sin que nadie les diga nada”.

El comerciante ha tenido más de un enfrentamiento con los vendedores de color, sobre todo cuando se acerca al lugar donde exponen sus productos y los graba con el teléfono móvil. “Me han amenazado varias veces. En una ocasión llamé a la Policía, pero como no me habían agredido, me dijeron que no vendrían”.

“Esta situación es insoportable y yo ya no puedo más. Por eso he decidido traspasar mis siete tiendas y que sean otros los que sufran esta situación”, relata el empresario, que se muestra muy crítico con la actuación del Ayuntamiento de Palma, sobre todo en la persona del alcalde, ya que “si los políticos quisieran esta situación se resolvería de inmediato, pero permiten que los comerciantes nos arruinemos mientras que los manteros aumentan sus ingresos vendiendo los productos falsificados en la calle”.

Vito Jannotti reconoce que los jóvenes migrantes ilegales, que son los que están vendiendo estas falsificaciones, “me dan lástima, pero lo que no hay que olvidar que detrás de ellos se esconden mafias que generan millones de euros a través de esta venta ilegal”. El empresario aún tiene la esperanza de que se ordene la presencia de más patrullas policiales por la zona de la Plaza Major para terminar con esta actividad ilegal. “Cuando nos quejamos al Ayuntamiento, la Policía Local patrulla varios días por la zona, pero después dejan de venir. El Ayuntamiento no se da cuenta que esta situación continúa mucho tiempo el pequeño comercio se va a la ruina”.