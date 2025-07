Indemnización por lesión laboral sin baja: cómo y cuándo puedes cobrarla

Una caída, un accidente con una máquina, una enfermedad que deja huella. A veces, el cuerpo no vuelve a ser el mismo, aunque podamos seguir trabajando. Y para esas situaciones —tan comunes y, sin embargo, tan poco conocidas— existe un respaldo legal: las Lesiones Permanentes No Invalidantes (LPNI). Se trata de un sistema de indemnización que protege a los trabajadores cuando, tras un accidente laboral o enfermedad profesional, sufren daños físicos permanentes que no alcanzan el umbral de una incapacidad permanente.

Una ayuda real, regulada por ley

La base jurídica es sólida y está recogida en el artículo 201 de la Ley General de la Seguridad Social, reforzada por la Orden ISM/450/2023, que actualiza las cuantías. A diferencia de una pensión, estas indemnizaciones se pagan una sola vez, como compensación económica por la lesión sufrida.

¿Qué lesiones cubre?

El listado es extenso y preciso. Incluye desde la pérdida de un testículo (3.402 €) hasta la de la nariz completa (9.512 €), pasando por anquilosis de muñeca (3.318 €) o cicatrices que generen trastornos funcionales (hasta 2.552 €). Todo está tasado en un baremo oficial que diferencia entre extremidades derechas o izquierdas, teniendo en cuenta si el trabajador es diestro o zurdo.

Estas son algunas cifras orientativas:

Pérdida total del pene : 8.158 €

: 8.158 € Ambos testículos : 7.643 €

: 7.643 € Ambas mamas : 6.541 €

: 6.541 € Un riñón : 5.103 €

: 5.103 € Hipoacusia bilateral : 4.289 €

: 4.289 € Rigidez articular en cinco dedos del pie: 1.533 €

¿Quién puede pedirla?

Solo necesitas cumplir algunos requisitos esenciales:

Estar dado de alta en la Seguridad Social o en situación asimilada.

o en situación asimilada. Haber sido dado de alta médica tras tratamiento.

tras tratamiento. Que la lesión esté contemplada en el baremo oficial.

en el baremo oficial. Que derive de un accidente laboral o enfermedad profesional.

o enfermedad profesional. Que no te incapacite para trabajar, pero sí te haya dejado secuelas.

¿Quién paga?

La indemnización corre a cargo de la Mutua colaboradora o entidad correspondiente. Es una compensación compatible con tu trabajo, y se paga por una sola vez, no como pensión periódica.

¿Y si el accidente fue hace años?

Las nuevas cuantías, vigentes desde el 7 de mayo de 2023, se aplican solo a lesiones producidas desde esa fecha. Para hechos anteriores, se usa el baremo vigente entonces. La buena noticia es que las cifras actuales han subido, en algunos casos más del 20 %, ajustadas al coste de la vida tras una década.

En resumen: si has sufrido una lesión permanente en tu trabajo, puedes tener derecho a una indemnización, aunque no hayas quedado incapacitado. Es una forma de reconocer el daño físico y proteger tu integridad. Porque trabajar con dignidad también implica tener derechos cuando algo sale mal.