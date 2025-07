Así surgió el amor entre dos hermanos que ahora desean casarse: "Al principio no me gustaba"

'Y ahora Sonsoles', presentado por la mítica periodista Sonsoles Ónega, es uno de los programas más destacados de España. El formato de Antena 3 aborda temas de actualidad y sucesos relevantes, pero también invita a personas anónimas para que cuenten sus historias.

La última dejó a todo el mundo boquiabierto, debido a que estuvieron presente en el plató de televisión Ana y Daniel, dos hermanos que actualmente son pareja y tienen varios hijos en común. Ahora, ambos están en el punto de mira de la sociedad española, pero no les importa para nada, ya que quieren que su caso salga a la luz.

La infancia de Ana no fue nada sencilla, debido a que su padre la abandonó cuando tenía solo cuatro meses, pero le dio un hermano al que conocería de mayor, concretamente cuando ella tenía 20 años.

Cuando se encontró con Daniel, que tenía 17 años, le unió una relación de amistad, aunque todo cambio con el transcurso del tiempo. En ese momento, Ana se separó de su novio y empezó a hacer más planes con él. Hasta el punto que acabaron compartiendo piso. "Intentamos tener una relación de hermanos forzada porque no nos criamos juntos, pero nos queríamos conocer. Esta relación acabó siendo más de amigos hasta el día que nos fuimos a vivir juntos y empezamos a hacer más cosas juntos", expuso Daniel.

La tensión entre ambos fue aumentando y Daniel no dudó en besarla por "un impulso", mientras estaban en un local de copas con sus amigos. La reacción de ella fue única: "Ha sido con lengua, marrano". La joven quiso dejar claro en el programa de Antena 3 que "al principio no me gustaba" pero "empezamos a pasar más tiempo juntos y nos enamoramos".

"Estuvimos un año manteniendo una relación a escondidas y muchas veces planteamos dejarlo", desveló Daniel en 'Y ahora Sonsoles'. A pesar de todas las dificultades, la relación va viento en pompa, y ahora quieren casarse.