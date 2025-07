L'UJI capta per tercer any consecutiu més d’un milió per a mobilitats internacionals en Erasmus+

La Universitat Jaume I ha aconseguit superar, per tercer any consecutiu, el milió d’euros de fons captats dins de l’acció clau 1 del programa Erasmus+. Per al curs 2025-2026, s’han captat 1.207.740 € per al finançament de les mobilitats internacionals. D’aquesta quantitat, gairebé 30.000 € corresponen al finançament del consorci format per l’UJI, el SERVEF (LABORA) i el Conservatori Superior de Música de Castelló, gestionat per l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques, mentre que 1.179.443 € corresponen al projecte propi de l’UJI gestionat per l’Oficina de Relacions Internacionals i 16.449 € al projecte presentat per la Universitat per a Majors.

«Aquesta xifra consolida la tendència a l’alça iniciada en cursos anteriors i els fons obtinguts ens permetran donar continuïtat a l’estratègia institucional de reforç i ampliació de les opcions de mobilitat internacional per a tots els col·lectius de la comunitat universitària», ha subratllat la vicerectora de Relacions Internacionals, Eva Camacho.

Durant el curs 2024-2025 s’hi han beneficiat més de 350 participants dins de les diferents accions de mobilitats d’estudis i pràctiques externes, tant de llarga com de curta durada, gestionades per l’Oficina de Relacions Internacionals i l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques amb els fons obtinguts per a aquest curs acadèmic. «Aquestes accions contribueixen a consolidar l’objectiu que una part significativa de la nostra comunitat tinga accés a experiències internacionals enriquidores, tant en l’àmbit acadèmic com professional. A més, els nous recursos permeten continuar ampliant les destinacions, flexibilitzar els formats de mobilitat i garantir-ne l’accessibilitat a col·lectius vulnerables», ha afegit Eva Camacho.

Eix estratègic

Camacho ha destacat també que aquestes accions responen al compromís establert al Pla d’Acció de Govern de l’UJI 2023–2026, i al I Pla d’Ocupabilitat i Emprenedoria 2024-2026, que situen la internacionalització com un dels eixos estratègics clau de la institució, amb l’objectiu de promoure la mobilitat global, la formació de qualitat, l’ocupabilitat internacional i la cooperació educativa. «La participació activa en programes com Erasmus+ ens permet no només millorar les competències, l’ocupabilitat i les capacitats d’emprenedoria de l’estudiantat, sinó també projectar el nostre coneixement i talent al món, fent realitat una universitat més oberta, connectada i compromesa amb els valors europeus», ha conclòs la vicerectora.