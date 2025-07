El ‘burnout’ sube de grados en verano

Siete de cada diez trabajadores españoles reconocen sufrir o haber sufrido en algún momento el síndrome del trabajador quemado ('burnout', en inglés), según el estudio 'Global Workforce of the Future 2023' elaborado por el grupo Adecco. Asimismo, el 53% teme sufrirlo en el futuro. La forma más sencilla de protegerse del desgaste profesional es tomarse un descanso con cierta regularidad. Sin embargo, este informe revela que solo el 58% de los españoles ha cogido todas sus vacaciones asignadas y el 79% afirma que no se siente apoyado por su empresa a la hora de cogerlas.

Para buena parte de los trabajadores, el verano representa una desconexión de la rutina laboral. Sin embargo, otros muchos tienen que continuar trabajando en julio y agosto, lo que puede hacer que el estado de agotamiento físico y mental se agrave.

Carlos Montes Piñeiro, presidente de la Sección de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones del Colegio Oficial de Psicología de Galicia (COPG), explica que, aunque el desgaste profesional no es un fenómeno estacional, ya que deriva del estrés crónico que no se ha manejado con éxito, sí puede intensificarse en el periodo estival por varios factores. "En muchos sectores de actividad, el verano implica una reducción de personal por vacaciones, lo que podría generar una mayor sobrecarga en aquellos que continúan trabajando. Además, los cambios en la dinámica habitual de trabajo podrían también aumentar el agotamiento, la distancia mental y el deterioro cognitivo y emocional", señala el psicólogo, que además es profesor de Psicología del Trabajo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y director científico del Laboratorio de Riesgos Psicosociales ISSGA-USC.

Aunque no está directamente relacionado con el calor, las altas temperaturas, especialmente si impiden un correcto descanso, también pueden exacerbar el agotamiento y afectar negativamente al estado de ánimo, la motivación y la capacidad de concentración, lo que puede generar una mayor sensación de "estar quemado".

Desapego

Montes detalla que personas "quemadas" suelen experimentar un cansancio persistente que no mejora con el descanso, junto con dificultades para concentrarse, pensar con claridad o mantener el control de sus emociones. Además, es habitual que muestren una actitud de cierto desapego hacia el trabajo, los clientes o usuarios del servicio que prestan e, incluso, hacia sus propios compañeros. Según Montes, estos síntomas suelen ir acompañados de irritabilidad, ansiedad, alteraciones del sueño, cefaleas o problemas digestivos.

El psicólogo reconoce que la concienciación sobre la necesidad de prevenir el desgaste profesional ha aumentado, especialmente tras la pandemia del covid, y cada vez hay más organizaciones que integran de forma sistemática evaluaciones de los riesgos psicosociales en su planificación preventiva. "Con todo, sigue existiendo una brecha entre la sensibilización y la respuesta organizativa integral, especialmente en las organizaciones más pequeñas o con menos recursos, en parte debido a que se subestima el impacto del agotamiento en el rendimiento y la fidelización de los trabajadores", dice.

El síndrome del trabajador quemado no solo afecta a la salud mental y física del trabajador, sino también a la productividad y competitividad de la empresa. "En el ámbito laboral, el burnout puede materializarse en una disminución del rendimiento, un aumento en los errores y también un mayor riesgo de incidentes y accidentes", especifica el psicólogo.

Carlos Montes, psicólogo del trabajo. / Cedida

El síndrome del trabajador quemado o 'burnout' tiene tres dimensiones: agotamiento emocional (sentimientos de depresión, desesperanza, irritabilidad, tensión y falta de empatía o energía), despersonalización (distanciamiento emocional de los demás, a menudo marcado por el cinismo, indiferencia y un sentimiento de alienación) y reducción de la realización personal (disminución de la sensación de eficacia y satisfacción en el trabajo).

Según Carlos Montes, psicólogo del trabajo, para prevenir la aparición de este síndrome, que puede tener graves consecuencias en la salud física y mental del trabajador, es necesario que las empresas asuman su responsabilidad y promuevan una cultura organizativa centrada en el cuidado de las personas.

¿Se toman las medidas necesarias para evitar el síndrome del trabajador quemado?

En Galicia, cada vez hay más empresas comprometidas con la prevención de los riesgos psicosociales. Muchas han implantado protocolos específicos que incluyen evaluaciones periódicas de estresores, adaptaciones de las tareas durante el verano, horarios flexibles y la promoción de pausas activas durante la jornada laboral. Estas iniciativas se enmarcan en una estrategia más amplia orientada a la promoción de la salud mental en el trabajo. No obstante, aún queda camino por recorrer, especialmente en pymes y micropymes, y sectores con alta temporalidad.

¿Cómo prevenirlo, tanto por parte del trabajador como de la empresa?

La prevención del desgaste profesional debe abordarse, prioritariamente, desde el propio diseño organizativo del trabajo. No basta con que el trabajador adopte hábitos saludables o practique el autocuidado si el entorno laboral sigue siendo desbordante. La mayoría de los factores que provocan burnout tienen origen estructural, por eso es fundamental que las empresas asuman su responsabilidad y creen entornos psicológicamente seguros.

¿Cómo se crean estos espacios seguros?

Esto implica, entre otras acciones preventivas, establecer cargas de trabajo razonables, autonomía en la toma de decisiones, reconocimiento adecuado y espacios para la participación. Además, resulta clave realizar evaluaciones psicosociales periódicas, formar a los mandos intermedios en la detección temprana y, sobre todo, promover una cultura organizacional centrada en el cuidado de las personas.

¿La opción del teletrabajo puede ayudar a minimizar los síntomas del desgaste profesional o puede ser una trampa?

El teletrabajo, por sí solo, no modifica el contenido del trabajo ni necesariamente la forma de ejecutarlo. Sin embargo, cuando se implementa de manera adecuada, puede contribuir a un mejor equilibrio entre las demandas profesionales y la vida personal. Ahora bien, también puede convertirse en una «trampa» si no se establecen límites claros entre la esfera laboral y la doméstica.

¿Por qué?

La falta de separación puede generar una sensación constante de disponibilidad, dificultar la desconexión y, en consecuencia, agravar el agotamiento. Además, conviene recordar que muchos de los sectores con mayor prevalencia de desgaste profesional, como, por ejemplo, la atención directa, la sanidad o el comercio, no permiten teletrabajar, o lo hacen en condiciones muy limitadas. Por lo tanto, no debe considerarse una solución universal, sino una herramienta más dentro de una estrategia organizativa más amplia que contemple el bienestar laboral desde múltiples dimensiones.

Las vacaciones pueden ser un respiro, pero la vuelta se hace especialmente dura para quienes están «quemados». ¿Se puede suavizar la vuelta?

Las vacaciones son fundamentales para la recuperación física y mental, pero después de periodos largos de «inactividad», la reincorporación debería producirse de forma gradual. Es recomendable planificar la carga de trabajo, priorizar las tareas importantes y evitar la sobrecarga. Además, en aquellos casos en los que sea necesario, recurrir a los compañeros y aprovechar los recursos de apoyo de la empresa para facilitar la adaptación.