El niño de "la tranquilidad" en las piscinas de Teruel revela la historia trágica detrás del meme: "Llegué a pensar en quitarme del medio"

Hace 13 años, en unas fechas próximas a las que estamos hoy, el mundo conocía lo que se convertiría en uno de los mejores memes de la historia de internet en España hasta la fecha. Un día de calor de 2012, cuando acababan de abrir las piscinas municipales en Teruel, un equipo de Aragón TV se acercaba a un joven posado en el borde, dentro del agua.

Álvaro, así aseguraba que se llamaba, fue preguntado acerca del estado de las instalaciones mientras disfrutaba de un baño junto con sus amigos y su respuesta daría la vuelta por todo el país: "Está templadísima, está muy buena", empezaba el chaval, a quien se le notaba una actitud ciertamente madura en la contestación.

Fue entonces cuando llegó la pregunta que explotó el meme. La reportera de la cadena aragonesa preguntó por el motivo por el que había escogido esa piscina y Álvaro contestó lo siguiente: "Pues la tranquilidad, la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos, cubanos y todo eso...", indicaba antes de que la profesional retirara el micro.

Más de una década después, Álvaro ha regresado al mundo de internet gracias al creador de contenido Tiparraco, que ha querido conocer qué fue de su vida tras ese momento. "He llegado a aprender a reírme de mí mismo, pero hay cosas detrás que me costaron mucho", comenta un Álvaro que ya tiene 25 años y que asegura haberlo pasado realmente mal por culpa de su vídeo viral.

"El tema es que la frase se sacó de contexto y llegué a recibir incluso amenazas de muerte", comenta el joven, que está a punto finalizar su formación como Técnico en Producción Agropecuaria. "Dije eso por lo que había pasado el día anterior", asegura, pues muchos bañistas que acudía en busca del ocio no respetaron los espacios destinados a la natación que delimitaba la instalación.

La famosa frase salió de su boca es originaria de su familia: "Cuando se lo conté a mi familia me dijeron esa frase y, al día siguiente, la repetí", explicaba al 'youtuber' aragonés. "Evidentemente, tonterías decimos todos con 12 años, pero yo no nunca he sido de soltar 'racistadas'", se excusa.

Sin embargo, Álvaro sufrió 'bullying' de todo tipo tras ese momento, incluso llegando a "que me persigan hasta mi casa, llamarme a las tres de la mañana, que tuviese hasta miedo de salir a la calle". Vivió incluso 17 juicios por "racismo y xenofobia", aunque "los ganó todos", a lo largo de cinco años. Pasó una adolescencia horrible en la que "le dieron palizas" de todo tipo: "Un día llegué con el pecho hundido y un ojo morado a casa. Arruiné mi adolescencia", explica.

La situación escaló hasta tal punto que incluso pensó en cortar con todo de golpe: "Llegó a tal punto que en una calentada, fue solo un momento puntual, pero llegué a pensar en quitarme del medio. 'No puedo aguantarlo más', me dije. Pero después mi cabeza hizo clic", apunta un Álvaro que ha aprendido a sobrellevar el tema, ya como un adulto.

Claramente, se arrepiente de haberse convertido en uno de los memes más icónicos de internet, pues lejos de conllevarle buena fama, le reportó más penas que alegrías. Por eso, revelaba que "si pudiera volver atrás me daría una colleja y me diría 'pero qué haces diciendo semejantes tonterías con lo que te puede repercutir'", y aprovecha su experiencia para lanzar una advertencia a los más jóvenes.

"Si alguien se ve en la misma, de estar en el anonimato a que te conozca mucha gente, sobre todo hay que tener paciencia, los pies en el suelo y mano izquierda con lo malo que venga", comentaba un Álvaro que pese a todo es muy querido en su comunidad: "No todo fue malo. Era algo cerrado y me costaba muchísimo socializar. He hecho muchos amigos. Sueltas la frase, te reconocen y se echan a reír", además de ser recibido "como un embajador". Al final, lo que más se valora es la tranquilidad, está claro.