Así se enteró de cómo su pareja le estaba siendo infiel con Iker Casillas: "Me fui de casa"

Nuevo capítulo en la vida amorosa de Iker Casillas. Recientemente, el exportero del Real Madrid ha estado relacionado con Juliana Pantoja, aunque él mismo desmintió públicamente el romance en el programa de Telecinco 'TardeAR': "Estoy soltero y hago lo que me da la gana".

Aparte de la supuesta relación con la colombiana, Elisa Hernández, otra 'amiga' del de Móstoles, confirmó en 'D Corazón' haber mantenido una relación duradera con él. Tras la confesión, la pareja de ella acudió a 'TardeAR' para explicar cómo descubrió que le había sido infiel con Casillas mientras aún estaban juntos.

Después de estar dos años juntos, él empezó a notar extraña a Elisa, debido a que hacia cosas sin sentido: "Que si ella se iba a no sé dónde a ver a su prima... ¡Muy extraño todo! Subía también historias por ahí que yo no entendía".

La primera sospecha fue cuando entró a Instagram. "Ella sube una historia en un sitio que ni yo sé dónde está", empezó explicando. Tras varios minutos de incertidumbre, ve en la red social de Meta que "Iker sube una historia igual, en el mismo sitio... ahí digo ya: ¡Hostia!".

El joven destapó a la audiencia de Telecinco que cogió el móvil de Elisa: "Una vez en casa, ella se quedó ahí medio dormida y empezó el móvil a sonarle un montón". La sorpresa se la llevó cuando "me meto en Instagram y veo directamente eso, que tiene conversaciones con Iker Casillas".

La reacción de él fue inmediata: "Yo le digo: '¡Pero bueno! ¿Esto es cachondeo o qué?' Hablaban un montón entre ellos así rollo cariñoso". Sin embargo, ella le negó todo: "Me dijo que nada, que eso era un amigo que no sé qué... Qué amigo si es Iker Casillas". Sobre cómo está actualmente su relación con Elisa, confesó que "ahora mismo estoy muy mal con ella, la verdad. Al final cogí y me fui de casa".

Elisa Hernández se defiende

El colaborador Iván García contactó con Elisa para conocer su versión de los hechos: "Ella lo que me cuenta es que empiezan una relación normal, pero que a principio de año la abren. Entonces nunca le pone los cuernos".

Sea como sea, está claro que Casillas no se aleja del ojo del huracán y Elisa es el último nombre de una lista de mujeres con las que se ha relacionado al exportero del Real Madrid, aunque como él mismo indica, sigue soltero.