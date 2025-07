Casi un 40% de los jóvenes españoles de 18 a 25 años ha seguido una dieta en los últimos meses

Un 37,9% de los jóvenes españoles de entre 18 y 25 años ha seguido alguna dieta en 2024. Influyen los estándares estéticos, las redes sociales o la "creciente oferta" de dietas y planes nutricionales, según el 'VII Estudio de Salud y Estilo de Vida' de la aseguradora Aegon. La cifra, indica el trabajo, pone sobre la mesa cómo se está transformando la forma en la que esta generación se relaciona con la comida y con su imagen corporal.

Por detrás, entre quienes más siguen las dietas, se encuentran los perfiles de entre 41 y 55 años cuyo dato asciende hasta un 29,8%, mientras que el en el colectivo entre 56 y 65 años, solo el 19,7% ha confirmado hacer algún tipo de dieta, apunta la encuesta, realizada con una muestra de 1.600 personas.

Entre las conclusiones, que las dietas son más habituales en mujeres (31,1% frente al 22,7%) y también han hecho régimen en mayor medida los que piensan que su situación económica ha mejorado (35%), aquellos que están insatisfechos con su aspecto físico (33,8%), los que creen que su peso está por encima del ideal (31,7%) y los que creen que llevan una alimentación saludable (29,3%).

Los fármacos

Del estudio se desprende también que, un 11% de la población, reconoce consumir el fármaco Ozempic para cumplir el objetivo de hacer régimen: reducir o mantener el peso. En cuanto a los motivos que mueven a los españoles a seguir una dieta, reducir o mantener el peso es el principal para un 67,5%, posicionándose por encima de la mejora de la alimentación y salud en general que se sitúa en un 61,2%.

Por otro lado, se observa una tendencia al alza en la realización de dietas bajo la supervisión de un profesional que por primera vez este año -la encuesta se realiza cada 12 meses- supera la mitad de los casos (50,2%, 7,2 puntos porcentuales más que el año anterior). En este sentido, las recomendaciones del médico de cabecera o de un profesional son a las que los ciudadanos dan más credibilidad a la hora de seguir un régimen.

Control sobre las cantidades

El estudio también revela que cuatro de cada diez personas asegura no tener control sobre la cantidad de alimentos que ingiere, y, aunque no se observan grandes diferencias por géneros y edades, el porcentaje de personas que creen que no tienen el control de lo que comen es mayor entre aquellos que están por debajo de su peso (49,1%), los que han hecho alguna dieta (46,2% de los casos) y entre los que no creen que lleven una alimentación saludable (52%).

Por comunidades autónomas, ocupan los primeros puestos de regiones con más ciudadanos a dieta es Baleares (35,9%), País Vasco (33,1%), y Canarias (32,6%). En cambio, donde menos se han seguido son La Rioja (11,2%), Castilla y León (14,1%) y Asturias (18,9%).