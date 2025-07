Las familias de las víctimas de las monjas intervenidas en Madrid: "Estamos preocupados. Queremos saber dónde están nuestras hijas"

La veintena de familias que han interpuesto denuncias en contra de la asociación de monjas Hijas del Amor Misericordioso, conocidas como HAM, aplauden la decisión que ha tomado la Archidiócesis de Madrid de intervenir la agrupación –no es una congregación religiosa oficia– y apartar al equipo directivo, llevada a cabo el pasado 28 de julio. Sin embargo, reclaman al Arzobispado saber dónde están sus hijas, algunas de las cuales llevan meses sin hablar con sus familias. "Estamos muy preocupados. Queremos saber dónde y cómo están nuestras hijas", explica uno de los padres denunciantes a EL PERIÓDICO.

Estas familias acusan a la agrupación de monjas de funcionar como una especie de secta y acusan al grupo de haber "abducido" a sus hijas y haberlas "aislado" de su entorno. Incluso hay una acusación contra la superiora general, María Milagrosa Pérez Caballero –la cual ha sido apartada– por presuntamente haber cometido abusos sexuales contra un joven. HAM cuenta con ramificaciones en Madrid, Sevilla y Toledo y ha puesto en marcha una sección masculina para formar sacerdotes, los Hijos del Amor Misericordioso, a la que pertenecía el joven.

"Verosimilitud"

La Archidiócesis de Madrid ha dado "verisimilitud" a varias de las denuncias y, tras una visita canónica y la investigación realizada por el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica, ha tomado una decisión contundente y poco frecuente en la Iglesia católica: expulsar a la superiora general y a su equipo, nombrar a una comisaria extraordinaria –Pilar Arroyo Carrasco–, con el encargo de "reconducir el plan de formación, la vida comunitaria, el acompañamiento espiritual, revisar los estatutos, reglamentos y la gestión económica", según ha informado la Archidiócesis en un comunicado.

Además, se ha "limitado la actividad pastoral externa" de las monjas y "se requerirá autorización específica para determinados actos religiosos". Asimismo, durante el año que durará la actuación del nuevo equipo directivo, que es prorrogable, las HAM no podrán "admitir nuevas vocaciones ni continuar con los procesos formativos de postulantes y novicias de primer año". El comunicado precisa que el resto de novicias "podrán seguir su proceso de formación bajo la [nueva] autoridad comisaria". "Se permitirá el acompañamiento espiritual y formativo únicamente por personas designadas por la autoridad eclesiástica".

Sin contacto

Ante las acusaciones que han ido apareciendo en los últimos días, las familias denunciantes aplauden la "intervención ejemplar" del Arzobispado de Madrid pero se muestran "preocupadas" por las jóvenes novicias, que no son de primer año y que aún están bajo la tutela de las Hijas del Amor Misericordioso en varias de sus sedes. Se da la circunstancia que desde que la Archidiócesis intervino la entidad no han tenido noticias de ellas, pero corre el rumor de que les van a trasladar a un convento de HAM situado en Carmona (Sevilla) o a casas de seglares, dado que la Archidiócesis de Toledo ha informado de que, "tras un tiempo de discernimiento pastoral y consultas pertinentes", se decidió no renovar el permiso para que la agrupación permanezca en su sede toledana de Escalona.

"No sabemos nada, solo tenemos la nota del Arzobispado de Madrid y queremos saber dónde y cómo están nuestras hijas. Y recuperar el contacto con ellas", explica uno de los padres denunciantes, que lleva sin hablar con su hija desde primavera. De hecho, este familiar explica que en los últimos dos años los contactos con ella han sido muy breves y supervisados por sus superioras. Su hija fue "captada" por HAM a través de un retiro llamado 'Effetá', famoso por lograr conversiones a través del control emocional y espiritual.

"No tengo nada en contra de que sea monja –continúa el padre–, pero que lo haga por su propia convicción y en una congregación regulada, no porque le hayan 'abducido' y apartado de su familia, haciéndole creer que fue maltratada en la infancia", añade.

Aprobación

Las HAM, que fueron aprobadas en el año 2007 por el arzobispo de Madrid Antonio María Rouco Varela pero no cuentan con el reconocimiento de congregación religiosa oficial, aunque falsamente se presentaban así, se han hecho conocidas en internet por colgar en Youtube vídeos llamados 'Diosdencias' en los que varias chicas comparten su testimonio sobre la fe y la congregación con el fin de atraer a nuevas jóvenes.

Asimismo, las Hijas del Amor Misericordioso se han hecho populares por organizar retiros con jóvenes, como el 'Effetá' o 'Emaús', destinados a favorecer nuevas vocaciones pero que, según los denunciantes, sirven para, siguiendo prácticas sectáreas, 'captar' a chicas con vulnerabilidad afectiva, para después ejercer sobre ellas un "control mental y espiritual" y aislarlas finalmente de su entorno. Su puesta de largo internacional tuvo lugar la pasada Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en Lisboa en el año 2023.