La OCU alerta sobre las luces de emergencia V16 no homologadas que se venden por internet

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado este martes una alerta sobre las luces de alerta V16, que serán obligatorias a partir del 2026 para señalizar que un coche averiado o accidentado -en lugar de los triángulos-, dado que muchas de las balizas que se venden por internet no están homologadas.

Carecer de un modelo certificado por la DGT a partir del 1 de enero de 2026 puede ser sancionado con hasta 80 euros de multa y "suponer un riesgo para el conductor", según alerta la OCU, dado que las balizas no homologadas carecen de funciones diseñadas para evitar accidentes como la geolocalización o la conexión automática con la DGT, que prevé usar estos dispositivos para alertar al resto de conductores de que hay un vehículo paralizado en la calzada.

La OCU avisa este martes de que algunas de las luces V16 que se venden en plataformas digitales como Aliexpress y Amazon no están homologadas, un día después de que EL PERIÓDICO haya alertado precisamente de este mismo problema y de que los modelos no autorizados por la DGT se venden también en grandes supermercados, en el artículo titulado 'Luces de alerta del coche V16: quía para que no te engañen'.

La situación actual

La Organización de Consumidores indica que ha realizado una encuesta que revela que uno de cada cuatro conductores no saben que las balizas V16 serán obligatorias a partir del 2026 y tres de cada cuatro aún no la han adquirido. Además, quienes sí disponen ya de las luces luminosas, solo un 10% indica que pagó más de 40 euros por el dispositivo, el precio mínimo que según la OCU tienen los modelos homologados. Es decir, el 90% podría tener un modelo no conforme a la normativa.

Ante ello, la OCU aconseja que ante de comprar una V16, se compruebe que el modelo está en el listado de productos homologados que ofrece la web de la DGT, al tiempo que anima a desconfiar de los modelos más baratos, puesto que el precio de una baliza autorizada es de entre 40 y 50 euros (y algunas cuestan 80 euros).

Además, urge a la administración a desarrollar una campaña informativa sobre la próxima obligatoriedad de las V16 y su correcto uso; y a las plataformas de venta online, a la eliminación de aquellos dispositivos desactualizados conforme al nuevo anexo de la normativa.