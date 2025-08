La implosión del submarino Titan fue provocado por una cadena de negligencias: "A la gente le vendieron una mentira"

La tragedia del sumergible 'Titán' –que implosionó en junio de 2023 durante una expedición a los restos del 'Titanic' y causó la muerte de las cinco personas a bordo– pudo haberse evitado, ha concluido la Guardia Costera de Estados Unidos en un informe publicado tras dos años de investigación. La Junta de Investigación Marina ha determinado que la compañía OceanGate utilizó el submarino "sin evaluarlo ni inspeccionarlo adecuadamente", y que el 'Titán' había sufrido una "serie de incidentes" que afectaron el casco y otros componentes del sumergible. Además, presentaba fallos en el diseño del casco de fibra de carbono, lo que contribuyó al debilitamiento de su estructura.

El presidente de la Junta de Investigación Marina de la Guardia Costera de Estados Unidos, Jason Neubauer, ha asegurado que el accidente se podría haber evitado. "Es necesaria una supervisión más estricta y opciones claras para los operadores que están explorando nuevos conceptos fuera del marco regulatorio existente", ha advertido en un comunicado sobre la publicación del informe, de 300 páginas. De hecho, la junta ha determinado que los principales factores contribuyentes fueron el "proceso inadecuado de diseño y el mantenimiento y la miento de la nave.

Marco regulatorio

El estudio también cita "una cultura laboral tóxica en OceanGate", un marco regulatorio inadecuado para sumergibles y otras embarcaciones novedosas y un proceso de denuncia ineficaz. El informe agrega que, "años antes del incidente, OceanGate utilizó tácticas de intimidación, concesiones para operaciones científicas y la reputación favorable de la empresa para evadir el escrutinio regulatorio". Con esto, la junta de investigación ha concluido que la cultura de seguridad y las prácticas operativas del submarino fueron "críticamente defectuosas".

Un exempleado de la compañía responsable de la expedición, David Lochridge, ha afirmado a la cadena BBC que “hay muchas cosas que podrían haberse hecho de otra manera”. “Desde el diseño inicial hasta la construcción y las operaciones. A la gente le vendieron una mentira”, ha afirmado Lochridge, a quien OceanGate despidió después de que advirtiera de proglemas de seguridad en 2018.

No fue casualidad ni mala suerte, surgió de algo. Podría haberse evitado Chloe Nargeolet — Hija del oceanógrafo francés Paul-Henri Nargeolet, fallecido en el accidente

El Titán desapareció durante un descenso a los restos del Titanic en una expedición turística, perdiendo contacto con su barco de apoyo. Tras una tensa búsqueda de cuatro días, sus restos destrozados fueron descubiertos esparcidos en el lecho marino a 488 metros de la proa del legendario transatlántico que se hundió en 1912, cobrándose más de 1.500 vidas. OceanGate, la empresa estadounidense que gestionaba el sumergible turístico, suspendió todas sus operaciones tras el incidente. Un portavoz de la compañía asegura ahora que la empresa volvió a ofrecer sus más sinceras condolencias a las familias de los fallecidos "y dirigió sus recursos plenamente a cooperar con la investigación de la Guardia Costera hasta su finalización".

A bordo del Titán viajaban el empresario y explorador británico Hamish Harding, el experto francés en el Titanic Paul-Henry Nargeolet y el empresario paquistaní y británico Shahzada Dawood, junto a su hijo Suleman. El costo por persona para participar en la expedición turística al Titanic era de 250.000 dólares y la inmersión tenía una duración aproximada de ocho horas. Chloe Nargeolet, cuyo padre, el oceanógrafo francés Paul-Henri Nargeolet, murió en el sumergible, dijo que estaba satisfecha con la investigación. "El jefe de OceanGate no hizo bien su trabajo y, obviamente, mi padre no sabía nada de eso", dijo. "No fue casualidad ni mala suerte, surgió de algo. Podría haberse evitado".