La surrealista historia de Icardi en La Masia: "Se comió una paloma delante de mí"

Aunque algunos todavía no lo saben, Mauro Icardi tuvo un breve paso por las categorías inferiores del Barça. El futbolista argentino llegó procedente del Vecindario y pasó tres temporadas en el equipo azulgrana, llegando a jugar en el Juvenil A. No consiguió adaptarse al fútbol que practicaban los equipos de La Masia, pero finalmente triunfó en el extranjero y logró una carrera muy exitosa.

En una entrevista con Post United, el exjugador del Barça Sergi Gómez ha revelado una anécdota sobre el paso de Icardi por La Masia que no ha dejado indiferente a nadie.

"Yo tengo una historia que para mí es la mejor con Mauro Icardi. Llegó a La Masia y fuimos compañeros durante 3 o 4 temporadas, de las cuales una de ellas vivimos juntos en un piso con Marc Muniesa y Sergi Roberto, éramos 4. Cuando él llega a La Masia, me acuerdo que me dice: 'Sergi, vamos aquí al parque de al lado'. Justo al lado de La Masia hay un parque con árboles muy altos", empezó contando el también exjugador de Celta, Sevilla y Espanyol.

"Y veo que el tío trae una madera que estuvo cortando el día anterior, en forma de Y. Veo que le pone una goma dura enganchada... Vamos, que se hizo un tirachinas a mano. Fue a la ferretería a comprar la goma y todo. Me dijo: '¿Ves ahí arriba del todo?' Había un árbol de 20 o 25 metros. Le dije que veía un pino que tenía piñas. Entonces me dijo: 'No, no, más arriba'. Había un palomo, pero te juro que no se veía", continuó el defensa.

El final de la historia no tiene desperdicio: "Cogió una piedra, estiró y... ¡Plas! Ves que cae un palomo de 20 o 30 metros de arriba. Nos fuimos a La Masía, le sacó todas las plumas, le saca las piedras que tiene en el cuello, abre una percha de alambre, la pasa por dentro, enciende una hoguera, la cocina y se la come delante de mí. Ahí dije: 'la que me espera de aquí en adelante'".

"Se cargó una paloma, la cocinó y se la comió. Mauro Icardi, le tengo un aprecio... Claro, vivimos muchísimo tiempo juntos y si ve esto sabe que eso lo tengo en el corazón", concluye entre risas Sergi Gómez, que obviamente nunca olvidará esta historia con el argentino.