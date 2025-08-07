Cuchillo, calavera, pistola...estos emojis pueden tener implicaciones judiciales

Un emoji es una pequeña imagen o icono digital que se usa en las comunicaciones electrónicas para representar una emoción, un objeto o una idea. Sus usos y desarrollos son amplios y variados. Empresas como Pepsi o Ikea han lanzado sus propias aplicaciones con emojis personalizados; hay un hotel con un menú en el que la comida se pide exclusivamente con emojis, y la combinación de algunos de ellos puede tener, de hecho ha tenido, consecuencias judiciales.

Así lo afirma el catedrático de la Universidad de Alicante Francisco Yus, quien explica que, en algunos juicios, el uso de determinados emojis ha sido interpretado como una amenaza. “Ha habido casos donde una secuencia de símbolos, como un cuchillo, una calavera y una pistola, se interpretó como evidencia de intención de matar. Esos pequeños iconos pueden tener implicaciones legales reales”, recalca.

Así que cuidado porque los emojis ya no son solo adornos visuales o expresiones faciales simpáticas en las redes sociales. Son signos complejos que, como las palabras, dependen del contexto y de la intención comunicativa. Es decir, son elementos discursivos que influyen en cómo entendemos los mensajes digitales.

Así lo plantea Yus, catedrático del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Alicante, en su libro Emoji Pragmatics, la primera obra académica en analizar estas imágenes tecleadas desde una perspectiva exclusivamente pragmática, es decir, estudiando las intenciones de los usuarios usarlas y cómo las interpretan sus audiencias.

Naked emojis

Publicada por la editorial Palgrave Macmillan, la obra propone una visión innovadora sobre cómo los emojis, que están en todas partes (en aplicaciones de mensajería como whatsApp, en redes sociales e incluso en vallas publicitarias, películas y anuncios impresos) influyen en la interpretación de los mensajes en entornos digitales.

Si bien ya existe abundante bibliografía sobre estas pequeñas representaciones gráficas, la mayoría de los estudios se centran en su dimensión semiótica o visual. Yus se aleja de estas investigaciones para examinar su impacto en los procesos deductivos de la comunicación, en cómo cambian o refuerzan el significado del texto que acompañan y cómo se interpretan por sí solos, como ocurre con los llamados "emojis desnudos" (naked emojis).

Según el autor, los emojis deben entenderse como herramientas que, al igual que las palabras, requieren de un contexto para ser interpretados correctamente. Esta comparación entre lenguaje verbal e icónico es el eje central de la investigación, que demuestra cómo, pese a su diferencia de formato, ambos cumplen funciones comunicativas similares. El mismo emoji puede ser interpretado de múltiples formas dependiendo del entorno discursivo o el canal usado, así como del perfil de emisor y receptor. Es decir, el contexto es clave.

Sticker

“La gente es consciente de que el texto puro y duro puede dar pie a malentendidos. El emoji, y también el sticker, tienen un papel importante, ya que ayuda a clarificar la intención del mensaje, suaviza o enfatiza el tono, incluso anticipa reacciones”, explica Francisco Yus.

El libro profundiza en cómo las variables demográficas influyen en la producción e interpretación de los emojis. Edad, género, cultura, identidad y profesión condicionan el uso y afianzan el sentido de pertenencia a determinados grupos sociales: “Refuerzan la identidad y marcan barreras. Hay emojis que tienen significados prototípicos, pero los usuarios los ajustan según el contexto. Una sonrisa puede significar muchas cosas, desde amabilidad hasta sarcasmo”.

Una de las aportaciones del libro es su exploración de los emojis en contextos específicos de comunicación. Yus dedica algunos capítulos a estudiar su presencia en discursos como humor, marketing, publicidad, política, derecho y salud, demostrando que estos símbolos no son meros adornos, sino recursos significativos que pueden reforzar o transformar el mensaje en función del propósito comunicativo.

El autor distingue entre el uso personal y corporativo, y explica que mientras que en entornos personales se prioriza la espontaneidad y la expresividad emocional, en el ámbito corporativo suelen emplearse con fines estratégicos.

El melocotón y la berenjena Aborda también la evolución del significado de los emojis con el uso o el paso de tiempo: “Hablo de significados extendidos o alternativos, que surgen cuando la gente deja de ver el emoji con el sentido original. Esto pasa mucho en aplicaciones de citas, donde símbolos como el melocotón han adquirido connotaciones completamente distintas”. En este contexto, los emojis del melocotón y la berenjena tienen una connotación sexual . Para este análisis, Francisco Yus se apoyó en un extenso corpus de conversaciones reales de whatsApp, lo que le permitió observar el uso de los emojis en contextos cotidianos, íntimos y espontáneos. La elaboración del libro no estuvo exenta de obstáculos técnicos y legales ya que los emojis tienen derechos de imagen, que debieron adquirirse para poder publicar el libro.

Vertiente digital

Este enfoque está alineado con el sólido recorrido académico de Francisco Yus, una figura destacada en el campo de la pragmática lingüística, especialmente en su vertiente digital. Autor de más de una decena de libros sobre lenguaje, medios y teoría de la relevancia, ha sido pionero en aplicar la pragmática a formas emergentes de comunicación, como el lenguaje de los cómics, los medios de masas, y más recientemente, la interacción digital a través de smartphones y redes sociales.

Su trayectoria incluye títulos clave como Ciberpragmática (2001, 2010), Smartphone Communication (2022) y Pragmatics of Internet Humour (2023). Además, es editor de la revista académica Internet Pragmatics (John Benjamins), una de las publicaciones internacionales más influyentes en este campo.