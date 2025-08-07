Enrique Rojas, psiquiatra, revela los errores al elegir una pareja: "No conocer bien a esa persona....”

El amor, según la RAE, se define como el sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Esta definición nos habla de la necesidad profunda de conexión y de compartir la vida con alguien más, aunque no solo se trata de amor de parejas: los amigos y la familia también son un pilar fundamental para entender esta emoción.

El amor filial es el cariño entre padres e hijos, que se expande a otros miembros de la familia. Se expresa en el cuidado, la protección y el respeto hacia la otra persona.

Búsqueda de comprensión

No se trata simplemente de compañía o atracción, sino de una búsqueda sincera de comprensión, apoyo y crecimiento mutuo.

Para que este amor sea pleno, debe darse de forma sana y recíproca. Una relación amorosa saludable se construye desde la libertad, el respeto, la empatía y la comunicación.

El amor auténtico no duele, no impone y no desgasta, sino que fortalece, impulsa y nutre.

Consejos de psicología

Por este motivo, debemos escoger muy bien a nuestra pareja: según el psicólogo Enrique Rojas, uno de los errores más frecuentes es dejarse llevar únicamente por la atracción física o la emoción del momento.

Rojas explica en su cuenta de Instagram que, antes de unirnos emocionalmente con alguien, debemos considerar algunos aspectos fundamentales, como los valores compartidos, la compatibilidad emocional y los proyectos de vida en común.

Errores comunes

Además, explica que existen tres errores comunes a la hora de empezar una relación amorosa. “En primer lugar, no conocer bien a esa persona. Segundo, idealizarla, poner más cosas buenas de las que realmente tiene. Y en tercer lugar, no hay amor sin cultura: no conocer las características del amor”, relata.

Según el psiquiatra, el amor tiene cuatro peculiaridades principales. Explica que primero debemos tener claro que es un sentimiento que hay que cultivar, ya que, si no, puede ir a menos. Y añade que es un acto de voluntad.

“La voluntad mejora, pule lima, quita, corrige los defectos que le molestan al otro y viceversa”, defiende.

Sentimiento complejo

En tercer lugar, el amor debe ser una inteligencia, entendida como la capacidad para gestionar la vida en pareja de manera efectiva. Y, para finalizar, debe tener un fondo espiritual. “La espiritualidad bien entendida es un cemento de unión", concluye Rojas.

En resumen, el amor es una emoción compleja y multifacética y, para que una relación dure años, se debe cuidar mediante la comunicación abierta y honesta, el cariño y el respeto mutuo.