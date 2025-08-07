Joaquín Caraballo, experto en vivienda: "El principal comprador que hay en España ahora mismo" es aquel que tiene la casa adquirida desde hace 15 años

Si hay algo que preocupa a gran parte de la sociedad es el tema de la vivienda. El experto Joaquín Caraballo ha hablado del sector inmobiliario en el pódcast ‘El hombre descalzo’, donde ha explicado los diferentes perfiles de la gente que tiene dinero para comprar un inmueble. O, dicho de otra manera: cómo ha conseguido la gente el capital para que la demanda aumente tanto.

Según ha explicado Caraballo, que tiene una inmobiliaria y, por lo tanto, conoce los diferentes perfiles del comprador, existen tres tipos:

Comprador de reposición “El principal comprador que hay en España ahora mismo es el de reposición”. Esto, según ha explicado el experto, hace referencia a quienes compraron su piso o casa hace entre 10 y 15 años a un precio inferior, la tienen casi pagada y ahora la venden y compran otra, aprovechando que los precios se han disparado. Caraballo ha continuado explicando que, como la vende, saca beneficio económico de entre 80.000 y 200.000 euros y los mete en el piso o casa nueva, que cuesta una fortuna, con lo que se vuelve a hipotecar otros 20 o 30 años. Para entenderlo, nos pone en contexto: “Tengo mi piso de tres habitaciones, se me queda pequeño o tengo otras necesidades, el piso lo compré en el año 2000 o 2005, me costó x y ahora me queda una hipoteca por pagar de 50.000 euros”. A partir de aquí, argumenta que lo vende por 200.000, le sobran 150.000 -al descontar la hipoteca- y, precisamente con esta cantidad, compra una casa de 300.000, paga 150.000 al vendedor y, la otra mitad, la invierte en una nueva hipoteca.

El que tiene dinero Este cliente no requiere de mucha explicación. El experto asegura que "hay quien gana mucho dinero, los extremos existen, el que gana mucho y el que gana poco”. Por otra parte, también incluye en este apartado a aquellos que son “hipermegahorrativos” y llevan mucho tiempo “ahorrando al céntimo, porque no se toma ni una cerveza”.