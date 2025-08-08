Una nube y llamas en el entorno de la Mezquita-Catedral pone a Córdoba en alerta

Fuerte presencia en humo y llamas en el entorno de la Mezquita-Catedral pone a Córdoba en alerta. Una máquina barredora ha salido ardiendo en el Patio de los Naranjos, provocando una gran humareda que es visible media hora después del inicio del incendio desde numerosos puntos de la Ribera y la ciudad.

Las llamas salen de los laterales del templo, en la parte de la calle Cardenal González Francés, frente al hotel Eurostars Conquistador. Hasta el momento no hay constancia de ninguna persona herida. Fuentes oficiales han informado a este periódico que el fuego se localiza en la la zona de Almanzor, cerca de la Puerta de Santa Catalina.

El Servicio de Emergencias 112 ha recibido varias llamadas alertando de un fuego en el entorno de la Mezquita-Catedral, el primero de ellos a las 21.15 horas, según informan fuentes del servicio de emergencias a este periódico. Rápidamente, ha activado a los Bomberos de Córdoba así como a la Policía Local y Nacional que trabajan en el lugar. El fuego se localiza en el Patio de los Naranjos, según fuentes policiales.

Los equipos de bomberos trabajan dentro de la Mezquita-Catedral y en el exterior. La Policía ha cortado los accesos tanto de personas como de vehículos a la Mezquita. Desde la calle Magistral González Francés, donde se encuentra un fotógrafo y un periodista de Diario CÓRDOBA, se puede ver al menos un vehículo autobomba de los bomberos y una escala desde donde efectivos del SEIS trabajan sobre la cubierta de la Mezquita.

Todo el perímetro está controlado por los agentes. Los técnico de Emacsa también trabajan en el lugar para evaluar los daños.

La alcaldesa accidental, Cintia Bustos, en encuentra en el lugar, pendiente de las novedades. El alcalde de la ciudad, José María Bellido, también se dirige hacia esta parte del Casco Histórico.

Los bomberos se encuentran en estos momentos en la cubierta del monumento. Queda algo de humo, pero parece que el fuego se ha apagado. Todo el perímetro del templo está acordando por la Policía Nacional y la Policía Local, mientras los bomberos se afanan en extinguir por completo el incendio.