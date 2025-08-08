Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 8 de agosto de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 8 de agosto de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 02, 12, 19, 34 y 44 y las estrellas 10 y 6.
El código del Millón ha sido el RTN89747.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Tras el cierre de Benetton: Inditex planea traer sus nuevos modelos de tiendas al centro comercial Salera de Castellón
- La expareja de José Luis Ábalos, sin empleo y amenazada con un desahucio, solicita un piso de emergencia
- Castellón dice adiós a Benetton: echará el cierre de su última tienda en la provincia
- Alerta por la presencia de medusas en playas de Castellón
- Muere a los 24 años la influencer Kristina Belaya en un accidente doméstico
- Investigado por intentar descarrilar el tren en la estación de Xilxes
- Un camionero de Castellón sextuplica la tasa de alcohol: 'Iba de forma temeraria
- Las últimas ofertas para volar desde Castellón en agosto