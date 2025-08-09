Boom de piscinas en la Comunitat Valenciana
La Comunitat Valencian suma 2.000 nuevas piscinas apenas un año. La radiografía de estas instalaciones revela un crecimiento desigual en el territorio en pleno debate sobre la sequía y las consecuencias de las olas de calor
Además de sol y playa en la Comunitat Valenciana, habría que empezar a hablar también de piscinas... muchas piscinas. No en vano, y con los datos que acaba de publicar el ministerio, en la Comunitat Valenciana hay un total de 252.704 piscinas al aire libre. Es la segunda comunidad autónoma con mayor número de estas instalaciones, solo por detrás de Andalucía (con 320.653) y el parque no para de crecer. De hecho, en solo un año la autonomía ha declarado casi 2.000 piscinas más.
En pleno debate sobre el cambio climático y la necesidad de articular medidas que actúen como protección ante las cada vez más frecuentes olas de calor, las piscinas (ya sean privadas o públicas) deberían empezar a ser consideradas algo más que un elemento de lujo en muchos hogares, comunidades de vecinos o barrios para ser algo más... una herramienta para sobrellevar la canícula como refugio frente al calor extremo.
La radiografía que ofrece Catastro con el número de piscinas de norte a sur de la Comunitat aporta muchos datos sobre cómo ha ido evolucionando el territorio. De un vistazo, la mayor densidad de piscinas se sitúa en la franja litoral coincidiendo con el peso poblacional de la costa frente al interior. La visión provincial no da lugar a dudas. La provincia de Alicante concentra más de la mitad de las piscinas que existen en toda la Comunitat Valenciana (130.813), frente a las 102.095 registradas por Catastro en la provincia de Valencia y las apenas 20.000 (19.796, concretamente) de Castellón. La proliferación de este tipo de instalaciones al sur de la Comunitat Valenciana es innegable frente a la aparente, según los datos, menor 'fiebre por las piscinas' en Castellón, donde apenas se sitúa el 10% del total de las registradas por el ministerio.
Por comarcas, el peso de Alicante se mantiene y es en la Marina Alta donde más piscinas registradas existen. Las imágenes áreas de algunos puntos del litoral alicantino confirman que la provincia tiene además de las playas, las piscinas como bandera. Con sus 1.901.594 habitantes dispone de 130.813 piscinas construidas. Por cada 14 personas existe una piscina en la provincia de Alicante, frente a las 26 y 30 por piscina de Valencia y Castellón.
La ratio piscina por habitante se dispara en Alicante. De hecho, en algunos de los municipios más turísticos de la provincia prácticamente hay casi una piscina por cada tres habitantes censados (sin contar con el aumento de población en verano). Es el caso, por ejemplo de Teulada, Benissa o Xàbia, con 4.852, 4.102 y 9.275 piscinas respectivamente. La ratio en estas tres localidades oscila entre los 2,6 y las 3 personas por piscina. De hecho, Xàbia es, con diferencia, la población con mayor número de piscinas catastradas de toda la Comunitat Valenciana, seguida de Elx y Orihuela, donde el ministerio contabiliza 8.424 y 7.224.
En el caso de Xàbia, es tal la densidad en el número de instalaciones declaradas que solo ese municipio de la Marina Alta tiene la mitad de piscinas que toda la provincia de Castellón.
Pese que Alicante encabeza el listado, lo cierto es que existen otros puntos en la geografía valenciana donde el número de piscinas ha crecido en estos últimos 12 meses. Es el caso, por ejemplo, del Camp de Túria. En apenas un año se han declarado 613 nuevas piscinas, muy por encima de las 196 y 143 registradas a lo largo del año pasado en la Marina Baixa y la Marina Alta. En todos los casos, las comarcas donde más instalaciones de estas características hay y donde más crecen son aquellas con un marcado carácter residencial, con chalets, villas, adosados y grandes complejos residenciales al frente.
Las grandes urbes de la Comunitat Valenciana no pueden competir con las grandes urbanizaciones donde tener una piscina es mucho más sencillo. En la capital apenas existen más de 610 piscinas registradas. Basta alejarse unos kilómetros para ver cómo el panorama cambia radicalmente, con mas de 32.000 piscinas solo en el Camp de Túria. En toda la provincia de Valencia destacan también las comarcas de Safor y Camp de Morvedre y los municipios como Llíria, L'Eliana, la Pobla de Vallbona y Bétera. Pero también en el interior existen casos de grandes densidades de piscinas coincidiendo con los municipios con mayor número de urbanizaciones, como Chiva y Godelleta en la Hoya de Buñol; Torrent y Picassent en l'Horta Sud, y Montserrat, Alzira y Turís en la Ribera Alta.
En Castellón la cosa cambia radicalmente. Para empezar, por cada doce piscinas en la Comunitat Valenciana, una queda en Castellón. Tan solo Castelló, Benicàssim, Vinaròs, Onda y Vilarreal concentran casi la mitad de las de la provincia. En general, es la provincia con menos piscina. En los municipios de la costa. al igual que sucede en toda la franja litora, se dibuja una gran densidad que contrasta con las pocas que hay en el interior. Las comarcas de la Plana Alta, la Plana Baixa y el Baix Maestrat concentran el 95% de todas instalaciones. Castelló de la Plana, Benicàssim y Vinaròs son las localidades más piscinas.
Diez pueblos sin piscina y una única escapatoria: cruzar a otra comunidad autónoma
La explosión de piscinas en la Comunitat Valenciana deja, sin embargo, casos sorprendentes. Frente a la costa y el sur lleno de piscinas, existen diez municipios valencianos donde no hay ninguna piscina exterior. Es el caso de Alfara de la Baronía, Ares del Maestrat, Castell de Cabres, Castellfort, Emperador, Olocau del Rey, Palanquera, Villanueva de Viver, Villores y la Puebla de San Miguel. Sobrevivir al verano y a la canícula en estos municipios se complica hasta el punto que muchos de sus vecinos recurren a soluciones tan drásticas como cruzar el límite autonómico y buscar refugio en piscinas de otra autonomía.
Raquel, una joven que veranea en la Puebla de San Miguel sabe lo que es sufrir los 40 grados a la sombra sin piscina. En su caso, tal como reconoce, no le queda otra alternativa que conducir 30 minutos en coche para acudir a la piscina de Riodeva, en Aragón, o ir al río.
Un reportaje de Joan Palací
Coordinación Minerva Mínguez e Íñigo Roy