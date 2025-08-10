Georgina tiene nueva filia: Los polémicos vestidos que rozan lo indecoroso

La 'influencer' y empresaria (y mujer de Cristiano Ronaldo), Georgina Rodríguez, ha revelado que tiene una nueva obsesión: los vestidos sugerentes. Así lo ha demostrado en la última publicación en su perfil de Instagram.

En el carrusel de fotos se puede ver a la hispano-argentina luciendo un conjunto negro que consta de unos tirantes y una falda verdaderamente corta, o muy corta, que casi deja ver su trasero. Esta no es su primera aparición con modelos así, pues en su visita a la misa de Fátima ya se le criticó que luciese ropa inapropiada y una gorra.

Más allá de la ropa, también se criticó que en un vídeo de este verano se veía como 'Gio' se cortaba el pelo y lo tiraba al mar, gestó que salió incluso en la televisión y fue criticado por algunos tertulianos de programas tipo 'Espejo Público': "Yo quiero pensar que había un submarinista contratado por la pareja que luego recogió la coleta, porque me parece un gesto tan marrano... Es un gesto sucio", indicaba Lorena Vázquez.

Ahora, con este nuevo 'look' que usó para ir a cenar y que publicó en las redes ha vuelto a dejar a sus seguidores boquiabiertos y no han tardado en reaccionar, aunque algunos de forma algo despectiva.

Se trata de una propuesta de una de sus marcas favoritas, Alo Yoga, que combina la elegancia con la comodidad de la ropa deportiva. "Carne, carne, carne", comenta uno de los primeros usuarios, mientras que otro le apunta a que es su "Bratz favorita", haciendo alusión a las famosas muñecas cabezonas. Las eternas comparaciones entre su marido y Leo Messi llegan incluso a lugares tan insospechados como esta publicación, pues entre muchos piropos también se lee que ella "es mejor que la señora de Messi".

Sin embargo, no todos están de acuerdo con el 'look' y también se lo hacen saber: "No hay necesidad de mostrar tanto", comenta una usuaria de la red social. Otro indica le pide que "por el amor de Dios, por favor ponte algo de ropa. Tengo miedo de que llegue el día en el que la gente vaya paseando desnuda por las calles".

La disparidad de opiniones es algo normal en un perfil que tiene casi 68 millones de seguidores, una de las 'celebrities' con mayor seguimiento en las redes sociales de todo el mundo.