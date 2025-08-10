La provincia de León mantiene una situación grave de incendios con dos de ellos en nivel 2.

La situación de los incendios de León mantienen en alerta a muchas comarcas de la provincia tras elevar en la noche de ayer el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL) el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en los incendios de Llamas de la Cabrera y Yeres, mientras que otros tres siguen en nivel 1 en Fasgar, Orallo y Sésamo.

Una alerta que obligó a última hora de la tarde de ayer a desplegar a efectivos del V Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con sede en León en los dos incendios, 20 militares y ocho vehículos en Llamas de la Cabrera, y otros 18 militares y siete vehículos en Yeres.

La complicada situación obligó a la reunión, a última hora del sábado, del Centro de Coordinación Operativa Integrado Provincial (Cecopi) con la presencia de todas las administraciones con competencia en la extinción de incendios.

Una noche complicada

Hay que recordar que el IGP 2 se declara cuando se prevé una evolución desfavorable del incendio que amenaza seriamente a núcleos de población o infraestructuras de especial importancia, así como que el daño forestal es muy importante.

Por su parte, el nivel 1 se activa cuando los servicios de extinción prevén que se tardará más de 12 horas en estabilizarse y por amenazar las llamas grandes masas de arbolado superiores a las 30 hectáreas.

Una noche dura para las decenas de medios terrestres que en plena ola de calor están sofocando las llamas de estos incendios y que con las primeras horas de luz han vuelto a contar con la colaboración de algunos medios aéreos.

El incendio de Llamas iniciado el pasado viernes es el que asume en estos momentos más medios con un total de 27, integrado por dos técnicos, siete agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, una autobomba, un bulldozer, siete brigadas helitransportadas, y los militares de la UME.

Los medios de extinción de la UME han atacado por la noche el flanco izquierdo del incendio, controlando el mismo y neutralizando cualquier reproducción, manteniendo vigilancia con un dron aéreo y empleando fuego técnico para consolidar el flanco asignado.

Los técnicos investigan una causa probable del incendio iniciado en la tarde del pasado miércoles.

Por su parte, en el incendio de Yeres, perteneciente al término municipal de Puente Domingo Flórez, trabajan 23 medios aéreos apoyados por un helicóptero y militares de la UME que se encuentran en tres sectores diferentes del incendio próximos a la población, monitorizando el avance de las llamas con drones aéreos.

Por su parte, ha mejorado la situación en los incendios de Orallo (Villablino) y Fasgar (Murias de Paredes), que se iniciaron al parecer a causa de los numerosos rayos que se registraron en la tarde del viernes en forma de tormentas secas en las comarcas leonesas de Babia y Laciana, y en donde se despliegan 13 y 7 medios, respectivamente.

El último incendio en el que se activó el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, es el localizado en Sésamo, perteneciente al Ayuntamiento de Vega de Espinareda, en el que trabajan en estos momentos en el terreno un total de siete medios, incluidos dos aéreos que se tuvieron que desplegar en la tarde de ayer.

No son estos los únicos incendios que sufre la provincia leonesa en estos momentos, ya que se encuentran activos otros tres en Cabañas de Dornilla, Anllares del Sil, y Filiel , todos ellos en la comarca de El Bierzo las más afectada, mientras otro está ya controlado en el término municipal de la capital leonesa.