La Junta de Andalucía cifra en un millón de euros la restauración de la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha anunciado que este mismo lunes se va a aprobar el plan de intervención de emergencia para la zona de la Mezquita-Catedral de Córdoba que se vio afectada por el incendio del pasado viernes. Las primeras estimaciones de lo que después será el proyecto de restauración apuntan a un coste de alrededor de un millón de euros.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, Del Pozo ha valorado el "excelente" trabajo de gestión del monumento por parte del Cabildo Catedral y ha resaltado especialmente la "coordinación" entre todas las partes implicadas --Ayuntamiento, Junta y Cabildo--. Igualmente, ha desvelado que el Ministerio de Cultura ofreció su ayuda desde el primer momento.

La consejera ha apuntado que "no se puede hacer aún ningún tipo de valoración de las causas del incendio hasta que no tengamos el informe". "Por tanto, cualquier tipo de valoración, como lo que ha hecho el PSOE, a mí me parece en estos momentos imprudente, cuanto menos imprudente", ha afeado.

En esta línea, ha defendido la gestión del Cabildo Catedral, que ha calificado de "excelente". "La mezquita está a salvo", ha subrayado la consejera, porque los planes de autoprotección "han funcionado a la perfección". La actuación de los bomberos, en palabras de Del Pozo, fue "tan impresionante y tan rápida que los daños quedaron muy limitados para lo que podía haber sido".

De hecho, frente a la "inmensidad" de los 13.000 metros cuadrados que ocupa la Mezquita-Catedral, "el daño está muy muy muy localizado, en cerca de 50 o 60 metros cuadrados aproximadamente. Es perfectamente restaurable, que es lo que se va a hacer", ha remarcado la consejera de Cultura. En este punto, ha explicado además que "una de las cubiertas, la más deteriorada, se había restaurado hace seis o siete años; tampoco era una cubierta de las más antiguas dentro de la propia Mezquita Catedral".

El coste de la intervención

Preguntada sobre quién asumirá el coste de la restauración, Del Pozo ha manifestado que "no creo que el Cabildo tenga ningún problema en financiar la intervención". "La Mezquita Catedral es un monumento que funciona muy bien, que tiene millones de visitas cada año; el monumento está saneado. Lo que sí es necesario, más que el presupuesto en sí, es la coordinacioón para que todo salga muy bien y muy rápido", ha puntualizado, aludiendo al trabajo conjunto de la Junta, el Ayuntamiento y el Cabildo. "Hay un mano a mano... estamos perfectamente coordinados con el Cabildo, con el Ministerio y con Unesco para ir lo más rápido posible en ese proyecto de restauración".

Por último, ha recordado que en estos momentos se está tramitando el plan director que ha elaborado el Cabildo con las distintas instituciones y que abarca no sólo lo que es la parte de la mezquita, sino todo el casco histórico de Córdoba. "Tenemos una absoluta coordinación y complicidad entre las instituciones cuando se trata además de patrimonio, como en este caso", ha concluido.