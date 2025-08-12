Medio ambiente
¿Cómo están avanzando los incendios? Consulte el mapa con los fuegos que golpean la Península
Valentina Raffio
El fuego arrasó 39.155 hectáreas en España hasta agosto, un 9% más que en 2024. Este cómputo, sin embargo, no incluye la ola de incendios que esta semana está azotando la Península ibérica, lo que la cifra será significativamente mayor. Según las primeras estimaciones, semana pasada ardieron un total de 25.255 hectáreas en 37 incendios, apuntan desde el Sistema de Información de Incendios Forestales Europeos (EFFIS).
En el siguiente mapa puede comprobar el estado de los principales incendios que siguen en todo el país tanto activos como en vías de ser controlados o extinguidos.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La OCU sentencia a la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- De Lima a Castellón: diez monjas huyen de Perú y reabren un convento cerrado desde 2022
- El rival de Induráin confiesa: 'Iba dopado hasta las trancas cuando gané el Tour
- Lidl busca trabajadores para su nueva tienda en Castellón: cuenta atrás para la apertura
- Accidente mortal: Un motorista choca contra un jabalí y fallece en el acto
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- Vecinos de un bloque dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
- Un pequeño pueblo de Castellón renace con su nueva cafetería-panadería: 'Queríamos hacer algo bonito para los vecinos