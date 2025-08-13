Un abogado desvela el sencillo truco para no pagar impuesto de sucesiones en las herencias: "Aquí va el bombazo que nadie te cuenta"

Una de las quejas más habituales de todo el mundo es que en España hay que pagar por hacer absolutamente cualquier cosa. El sistema impositivo, sin embargo, permite seguir funcionando otros servicios que consideramos básicos y que son frecuentemente alabados por quien no los tiene en su país, como por ejemplo la sanidad pública.

Sin embargo, hay impuestos que parecen excesivos para la mayoría. Uno de ellos es el impuesto sobre las herencias, llamado impuestos de sucesiones, que aplica un porcentaje que se debe ingresar a las arcas del estado, reduciendo así el patrimonio familiar recibido a recibir el legado de los padres.

Por comunidades autónomas

Cada Comunidad Autónoma decide el tipo impositivo, aunque existe un truco que permite llevarse el total del patrimonio sin necesidad de pagar este impuesto, y es legal hacerlo.

Así lo explica el abogado Pablo Ródenas, abogado especializado en este tipo de cuestiones: "A nadie le gusta soltar un dineral en impuestos, pero aquí va el bombazo que nadie te cuenta", comenta a modo de gancho en sus redes sociales.

"La clave no es esperar a morir para pagarle tus bienes a tus hijos", revela el experto. De esta manera, lo que se debe hacer es ceder la propiedad de los bienes que se pretenden dejar en herencia a los hijos (o quien se decida) antes de morir. No hay que olvidar que se debe especificar que pese a atribuir la propiedad de una vivienda a los herederos, se debe especificar que seguirá haciéndose un usufructo vitalicio.

"Tus padres te ponen como propietario de la casa en vida, ellos se quedan con el usufructo vitalicio y siguen viviendo ahí como siempre sin que nada cambie. Y cuando fallecen, la casa ya es tuya, automáticamente. El impuesto de sucesión es cero, nada", apunta Ródenas.

Esto ocurre porque al no tener que pasar por el habitual proceso de sucesión, no se considera que se herede nada, pues el propietario ya era el destinatario de dicho inmueble y los padres simplemente vivían allí.

Lo sorprendente es que no se haga más uso de esta práctica, aunque el especialista considera que se debe a la tradicional manera de pensar: "Necesitas salir de esa mentalidad de ya lo arreglarán mis hijos cuando yo no esté", advierte. Para ello basta con acudir a un notario e inscribirlo en el Registro de la Propiedad.