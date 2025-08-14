Ni 40 ni 50: esta es la edad exacta a la que el cuerpo envejece de manera inmediata y para siempre

El envejecimiento es un proceso complejo sobre el que se sigue investigando. La ciencia va juntando piezas, poco a poco, con tal de resolver el enigma que lo rodea. Así es como una investigación reciente ha aportado un dato muy relevante para el ejercicio de resolver dicho rompecabezas, pudiendo entender mejor cómo funciona la relación entre la edad y sus consecuencias físicas.

El estudio, llevado a cabo por científicos de la Universidad de Stanford y publicado en la revista Nature Aging, ha revelado las dos edades en que se nota un mayor cambio hacia el envejecimiento. Lo que quiere decir que los efectos físicos no van apareciendo gradualmente, sino que tienen picos de aparición y desarrollo.

Edades de mayor envejecimiento

Para la investigación, se ha hecho un seguimiento de miles de moléculas y microbios de 108 personas entre 24 y 75 años. A lo largo de algunos años, estos individuos proporcionaron cada pocos meses muestras de heces, sangre, trozos de piel y muestras nasales y bucales.

El análisis ha resultado con diferentes observaciones. La más relevante indica que los seres humanos experimentan dos períodos de cambios rápidos durante su vida: en torno a los 44 y hacia los 60 años.

"No cambiamos simplemente de forma gradual con el tiempo. Hay cambios realmente dramáticos", afirma Michael Snyder, profesor de genética y autor del estudio, a lo que añade que "mediados de los 40 es una época de cambios dramáticos, al igual que principios de los 60, y eso se aplica a todas las clases de genética, independientemente de qué tipo de moléculas mires".

Cambios en cada edad

Para cada una de las dos edades se encontraron diferentes efectos. En el caso de la primera ola de cambios -durante la década de los 40 años- se encontraron moléculas relacionadas con las enfermedades cardiovasculares y la disminución del metabolismo de la cafeína, el alcohol y los lípidos.

Por otro lado, la segunda ola de cambios -rondando los 60 años- incluyó moléculas vinculadas a la regulación inmune, el metabolismo de los carbohidratos y la función renal. En cuanto a las células asociadas al envejecimiento de la piel y los músculos, sufrieron cambios en ambos periodos.

¿Conoces el secreto para llegar a la vejez con la mente activa? / / Archivo

Motivos

Con tal de encontrar las causas de estos picos de variaciones, los investigadores pusieron sobre la mesa la posibilidad de la perimenopausia y la menopausia en mujeres. Pero los resultados en hombres fueron prácticamente idénticos.

"Esto sugiere que, si bien la menopausia o la perimenopausia pueden contribuir a los cambios observados en las mujeres alrededor de 40 años, es probable que haya otros factores más importantes que influyan en estos cambios tanto en hombres como en mujeres", aclara Xiaotao Shen, ex investigador postdoctoral en la Facultad de Medicina de Stanford y autor del estudio.

Otra de las hipótesis planteadas es la posible relación con los cambios de hábitos en dichas edades, cuando pueden vivirse ciertos periodos de mayor estrés. Por ejemplo, tal como exponen, podría haber un mayor consumo de alcohol en personas de 40 años, lo que podría afectar o desarrollar la disfunción metabólica de este.

Recomendaciones de los expertos

Quedan por investigar certeramente los motivos de estas variaciones repentinas. Pero sean cuales sean los resultados que se obtengan a futuro, queda claro que se deben de "hacer cambios en el estilo de vida mientras todavía estemos sanos", propone Snyder.

Algunas de las recomendaciones de los profesionales son, por ejemplo, hacer más ejercicio durante ambos periodos para proteger el corazón y mantener la masa muscular; o bien disminuir el consumo de alcohol a los 40 años, con el objetivo de equilibrar la falta de metabolismo.