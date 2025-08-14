Cádiz
Estabilizado el incendio de Tarifa y los desalojados en Atlanterra ya están en sus casas y hoteles
Llaman a la colaboración ciudadana para aclarar la investigación de un fuego “intencionado” y aún queda saber si está relacionado con otro suceso en Caños de Meca, donde hay un identificado
Ramón Morales
Antonio Sanz, consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, ha anunciado estabilización del incendio de Tarifa desde las 22.30 horas de este miércoles y desciende así el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía, pasando a fase de preemergencia situación operativa 0.
Sanz ha explicado la complicación del incendio durante el mediodía y la tarde : "Se han reactivado dos focos, que han vuelto a arder de nuevo. Más allá de humo se volvieron a ver llamas en esos puntos que ya estaban supuestamente apagados".
El viento, con fuertes rachas, y el aviso rojo de máximo riesgo por elevación de las temperaturas en la provincia de Cádiz, no han ayudado para controlar el fuego. “La zona está muy caliente y la posibilidad de que se reactiven algunos focos es muy posible. Se dan pasos para atrás y hay que coger energía para dar pasos hacia delante”, señaló Antonio Sanz. El consejero incide en el calentamiento de la zona por el fuego, el calor y el viento, como factores determinantes en la extinción del incendio.
Vuelta a casa de los desalojados pero sigue la fase de emergencia
La buena noticia es la vuelta a sus casas y a los hoteles de todos los desalojados . Sanz confirma que esta labor ha sido "de manera escalonada". Lo previsto es que todas las personas puedan volver a sus casas y urbanizaciones. Ya quedan muy pocos desalojados", añade.
En este sentido, se mantendrá la vigilancia de la Guardia Civil y Policía en Atlanterra norte, pero sería un perímetro de seguridad para evitar que nadie suba al monte: "Se ha recuperado la normalidad durante la tarde y ya esta noche habrán vuelto todas las personas a sus hogares".
Incendio de Caños de Meca
Sobre el otro incendio en la provincia de Cádiz, en Caños de Meca, confirma el consejero que hay localizada a una persona (no detenida ni retenida), que se encuentra hospitalizada con heridas en las manos, que estaba en la zona del incendio: "Hay que investigar su relación en la zona donde han aparecido unas garrafas. Eso puede tener que ver o no con el incendio en Zahara, hay que dar espacio a la investigación. Sí quiero incidir en la colaboración ciudadana".
