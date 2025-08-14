Muere un voluntario que resultó herido en un incendio de León

Segundo fallecido a consecuencia del incendio con origen en la localidad zamorana de Molezuelas de la Carballeda que ha afectado tanto a la provincia de Zamora como a la de León. Se trata de uno de los heridos críticos, un hombre de 37 años que tenía el 85% de su cuerpo quemado y que había llegado al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid procedente del Complejo Asistencial Universitario de León.

En el momento de sufrir sus heridas durante el fuego acompañaba al otro hombre que falleció quemado por las llamas en Nogarejas (León), un joven de 35 años.

Heridos críticos

Mientras tanto, en Valladolid permanecen cinco pacientes, tres de ellos, en la Unidad de Quemados de referencia regional y los tres se encuentran en estado crítico. Otros dos permanecen en la UCI, uno crítico y otro con pronóstico grave.

El sexto herido, un varón de 78 años ingresado en el Complejo Asistencial Universitario de León con quemaduras en el 17% de su cuerpo, fue trasladado ayer por la tarde a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario de Getafe.