Niño Becerra, economista, propone que los conductores paguen por usar las autovías: "Quien usa, paga"

El debate sobre si los conductores deben pagar por circular con su coche por las carreteras españolas siempre está sobre la mesa y genera opiniones de todo tipo. La última ha sido la del economista Santiago Niño Becerra que piensa que "el mantenimiento debe pagarlo quien usa esas vías".

Más allá de los peajes obligatorios que existen en algunas autopistas estatales, en España no existe una tasa que paguen los conductores según los kilómetros que recorran, sino que se abona un impuesto de circulación que varía en función del municipio. Por esta razón, el mantenimiento de la red de carreteras depende de otros presupuestos, y al final acaba siendo deficitario.

Niño Becerra es directo y quiere que se cobre este impuesto

El economista se ha centrado ahora en el debate sobre el futuro de la financiación de las infraestructuras viarias en España. En un hilo publicado en X (antes Twitter), Becerra plantea que el mantenimiento de autopistas y autovías debe dejar de financiarse con los presupuestos generales del Estado y pasar a depender directamente de sus usuarios.

"El mantenimiento debe pagarlo quien usa esas vías", afirma con rotundidad el catedrático de, sumándose así a la línea marcada por la Comisión Europea, que ya ha pedido a España un cambio de modelo.

Según Becerra, cualquier sistema que no contemple la proporcionalidad del uso es "un café para todos injusto e ineficiente". En su propuesta, el coste de circular por las autovías debería depender de dos factores importantes y básicos:

Los kilómetros recorridos.

El peso del vehículo, ya que este influye directamente en el desgaste del pavimento.

Esta fórmula permitiría gravar de forma más equitativa a los usuarios frecuentes y a los vehículos más pesados, como los camiones, que suponen un mayor coste de mantenimiento para la red viaria.

Los turistas también pagarían

Niño Becerra también defiende que este sistema debería aplicarse también a los turistas que acceden a España con su propio coche, porque "la tecnología actual ya permite aplicarlo sin problema", apuntando a los sistemas digitales de peaje que ya funcionan en varios países europeos como Austria, Alemania o Suiza.

Para él, lo prioritario es aplicar un modelo basado estrictamente en el uso, y luego, si las autoridades lo consideran oportuno, se podrían aplicar criterios medioambientales complementarios.