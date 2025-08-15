Ni en Australia ni en Sudáfrica: el ataque de tiburón que ha sacudido a esta playa

El mar estaba tranquilo, el sol alto y la tabla deslizaba suave sobre el Atlántico cuando, a solo dos millas de la costa de Fuerteventura, el imprevisto llegó desde abajo. Un tiburón atacó la tabla de paddle surf de un bañista, provocando una escena que, por unos segundos, congeló el verano.

El afectado resultó herido, pero pudo regresar a tierra firme por sus propios medios. Y aunque el susto fue importante, los expertos coinciden en que el desenlace pudo ser mucho peor.

“El objetivo principal fue la tabla, no el bañista”, explica el biólogo marino Charlie Sarriá, quien ha intervenido en el programa ‘En boca de todos’ para analizar lo ocurrido y, sobre todo, calmar el oleaje de alarmismo que ha dejado la noticia.

Un caso extremadamente raro en nuestras aguas

El ataque ha sorprendido por su rareza, ya que en España, solo se habían registrado tres incidentes similares, y el anterior data de 2013, en el Golfo de Vizcaya. El hecho de que ahora haya ocurrido en las aguas cálidas y claras de Canarias, concretamente frente a la costa majorera, ha despertado aún más curiosidad.

“Yo he nadado muchas veces entre tiburones y nunca me ha pasado nada”, dijo Sarriá, que recalcó lo poco frecuente que es este tipo de comportamientos. “Estos ataques son mínimos en el mundo y hay que ver el contexto”, explicó.

Según su análisis, lo más probable es que el tiburón confundiera la tabla con una presa. “El objetivo fue claramente el objeto flotante. Si hubiese ido directo al cuerpo del bañista, estaríamos hablando de otra historia”.

Una especie maltratada

Pero más allá del impacto emocional que puede generar un ataque así, el experto insistió en lo importante: los tiburones no son los villanos del océano. “Son fundamentales para la salud de los mares, ya que regulan los ecosistemas y ayudan a mantener el equilibrio natural”, señaló Sarriá.

El biólogo también alertó sobre el declive de muchas especies, especialmente en el Mediterráneo: “Estamos ante una situación crítica debido a la sobrepesca”. En concreto, se refirió al tiburón azul, una de las especies más capturadas del mundo y que, según indicó, “ya está en peligro crítico”.

Cuando el presentador Nacho Abad preguntó si este tipo de tiburones están presentes en las costas españolas, Sarriá no dudó: “Por supuesto. En nuestras aguas hay más de 80 especies de tiburones y rayas. Muchas veces están ahí, nadando cerca de nosotros, y ni siquiera lo sabemos”.

¿Hay motivos para alarmarse?

Según todos los expertos consultados, los ataques de tiburón en España son excepcionales. Lo ocurrido en Fuerteventura es más una rareza que una tendencia. Pero sí es una oportunidad para recordar algo es que el mar es hogar de muchas especies y no un parque temático. Conocer, respetar y entender su comportamiento es la mejor manera de convivir con su grandeza y sus sorpresas.