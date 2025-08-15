Bomberos forestales contra "incendios salvajes" con un salario de 1.200 euros al mes

"Te duchas varias veces pero, durante días, sigues oliendo a humo, y los ojos pican, echan suciedad, se te pegan al dormir. Cuando termina un incendio, en el que alcanzamos pulsaciones por encima de 160 por minuto, sufres mucho dolor de cabeza, la tienes como un bombo. Estás destrozado y en un estado de fiebre a consecuencia del calor y el humo, a unos 37,5º, según un estudio que hicimos. Necesitas un Ibuprofeno al terminar. No es fácil dormir, por el estrés y la adrenalina. Estamos inmersos en una dinámica de incendios constantes, de fuego tras fuego, día y noche. Es agotador física y mentalmente".

La catastrófica ola que arrasa Ourense desgasta y exige al máximo a profesionales que se enfrentan a las fauces de los incendios, que atacan los frentes y se desviven por proteger al máximo las vidas, las casas y el medio ambiente. Cristóbal Medeiros, bombero forestal en la BRIF de Laza, define un escenario muy complicado, sin precedentes.

"Los incendios son mucho más virulentos y salvajes. Estos incendios tan monstruosos generan por sí mismos condiciones como vientos muy fuertes que los complican. Cada año que pasa hay más combustible forestal, más monte, los veranos son cada vez más secos y las olas de calor duran más. Cada año que pase serán incluso peor".

En estas jornadas de dificultad y alta tensión, la situación es crítica, comparte. "Es una locura, un caos. Hay incendios muy grandes y activos, dentro de los cuales hay varias cabezas. Te encuentras un incendio en el que una va para el norte, otra cabeza hacia el oeste, y así en kilómetros de distancia", describe Medeiros. "Son muy complicados de apagar y, por desgracia, están afectando a muchas aldeas y pueblos. A veces te sientes impotente", dice este profesional.

En su equipo trabajan "a pie de llama", resume. Por una parte, esa ubicación les permite que, "si sucede algo, podemos cruzar hacia zona quemada, un lugar seguro, pero por otra parte sufres mucho más durante la extinción porque las condiciones son mucho peores: estás aguantando la radiación del incendio y comes humo por un tubo. Sufres por el calor, el estrés y el esfuerzo físico", detalla.

Un bombero forestal de la BRIF de Laza, en el incendio de Monterrei, este miércoles. / BRAIS LORENZO / EFE

La de Laza es la única Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales con base en Galicia. En lo que va de campaña acumulan ya 40 intervenciones en operativos de extinción, muy exigentes en las últimas jornadas, con grandes monstruos de fuego que están devastando la provincia de Ourense. En varios dispositivos también se han sumado BRIF de otras comunidades, como la asturiana asentada en Tineo y la leonesa de Tabuyo del Monte.

Además de por su impresionante labor, con logros como la protección de la estación de montaña de Manzaneda junto a otros servicios de emergencias, donde 170 menores y 30 monitores de un campamento estuvieron confinados por precaución, la BRIF Laza ha sido también noticia, indeseada, por la intención inicial de la empresa pública Tragsa de abrir expediente al equipo por negarse a descansar 10 horas en lugar de las 12 que estipula la ley. Finalmente, la organización dio marcha atrás y archivó el expediente.

Bomberos forestales de la BRIF de Laza, junto a un vecino, en el incendio de Monterrei. / BRAIS LORENZO / EFE

Estos bomberos forestales que derrochan esfuerzo y entrega en los operativos de extinción tienen un sueldo mileurista. En las próximas semanas se espera que se publique en el BOE una mejora de sus condiciones pero, de momento, "cobramos una media de 1.200 euros durante la época de extinción, unos 100 euros más", explica Medeiros, que también es el responsable en Galicia de UGT. Una doble tarea que compatibiliza.

La BRIF de Laza está compuesta por 4 técnicos, 7 capataces, un preparador físico, 2 técnicos de base, 2 emisoristas y, como personal de extinción, tres equipos de 16 bomberos forestales cada uno, lo que da un total de 48. Si las condiciones meteorológicas son favorables y si es de día, se desplazan en dos helicópteros, que les permiten un reconocimiento previo desde el aire del estado del incendio. Cuando no es posible por falta de visibilidad, acuden por carretera.

"Cuando las cosas terminan bien sales contento, pero otras no y te sientes desesperado e impotente"

En la época de incendios, el turno se alarga hasta las 14 horas. Hay equipos de presencialidad durante 3 días, más 3 jornadas de disponibilidad para reforzar o dar el relevo —en esta situación, siempre—, y 3 días de descanso.

Desde la cuenta de X @BrifLaza, Diario de un Bombero, se da visibilidad a un oficio de servicio público que se ha granjeado numerosos elogios. En estos días tan duros, las muestras de agradecimiento en la red social son constantes. "Nos sentimos muy agradecidos, el cariño nos recompensa muchísimo", dice Cristóbal. Porque estos aguerridos trabajadores no son de piedra. Y, muchas veces, tras tanta entrega brotan las lágrimas. "Cuando las cosas terminan bien sales contento, pero otras no y te sientes desesperado e impotente".