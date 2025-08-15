Las redes estallan con la última polémica de José Elías: "Invierto solo en lo que le interesa a las mujeres"

José Elías es uno de los hombres de moda tras entrar en la prestigiosa lista Forbes por todo lo alto y compartir ranking con personajes como Amancio Ortega, Juan Roig o Rafael del Pino. Situado en el puesto 49, el de Badalona ha conseguido gestar a su alrededor una inmensa fortuna gracias a todos los negocios que gestiona.

El millonario se ha convertido en una de las personas más importantes en el ámbito económico. Muchos jóvenes quieren aspirar a ser como él. Por este motivo, el presidente de Audax Renovables es un habitual de muchas tertulias televisivas y también se ha convertido en 'coach' empresarial.

Ahora, el dueño de La Sirena es noticia por publicar un mensaje en X, anteriormente Twitter, que ha causado furor entre sus seguidores, ya que confiesa que solo invierte para un público en especial.

"Lo que le interesa a las mujeres"

El empresario desvela que "invierto solo en lo que le interesa a las mujeres", a lo que argumenta con que "ellas tienen algo que los hombres no tenemos: una desconfianza natural que les nace desde dentro".

El magnate asegura que la desconfianza es clave para ser más precavidas que los hombres, debido a que "somos más de andar por casa, por así decirlo… más confiados".

En cambio, Elías destapa que ellas son todo lo contrario: "Analizan todo con lupa. Por eso me fijo en sus gustos para saber en qué invertir: energías renovables, medicina, alimentación saludable, etc."

El dueño de La Sirena revela que este es su criterio de inversión y que "la verdad es que me ha funcionado siempre bastante bien. Si algo les importa a ellas, es porque tiene futuro".

Estas declaraciones no han pasado por desapercibidas en redes sociales, y los usuarios han estallado contra él: "Payaso", "No eres más que un friki que tuvo suerte", "Machistada histórica e histérica" o "Le falta vivir con alguien neurótico":