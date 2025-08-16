El jefe de un bar que extorsiona a sus camareros con las propinas: "Restaré dinero si no conseguís reseñas"

El mundo de la hostelería todavía tiene mucho camino que recorrer para conseguir implementar unas condiciones laborales justas para sus trabajadores. Sobre todo al ver el enorme impacto que tienen las reseñas a la hora de que un cliente decida el restaurante al que ir. Conseguir valoraciones positivas en Google o Trip Advisor no es tan fácil como parece y una mala experiencia puede afectar mucho a la reputación del negocio.

En este sentido, cada vez son más los propietarios que exigen a sus trabajadores que consigan un mínimo de reseñas diarias. Encandilar al cliente y convencerle para que, al salir del local, deje una reseña positiva en internet es ya un objetivo para la mayoría de camareros. El problema llega cuando este objetivo deriva de un sistema de control implantado por el propietario.

Este es el caso que ha denunciado recientemente la cuenta @SoyCamarero en X. El perfil viral que se encarga de exponer comportamientos abusivos en la hostelería ha vuelto a la carga este martes con una publicación que ha impactado a miles de sus seguidores. La cuenta gestionada por Jesús Soriano ha publicado una captura de pantalla del dueño de un restaurante que amenaza a su plantilla con quitarles las propinas si no consiguen al menos 60 reseñas al mes, es decir, dos diarias.

Amenaza con el hundimiento del negocio

"Hemos comprobado que no se está haciendo como se debería. Vamos, prácticamente no he visto a nadie hacerlo. Es algo que nos ayuda fácilmente a conseguir reseñas y subir la valoración. Con esto conseguimos que haya mayor tráfico de clientes y con el consiguiente aumento de ventas. Si ahora no conseguimos las ventas, a partir de noviembre entraremos en graves problemas para mantener todos los puestos", explica el gerente o propietario de un restaurante en un grupo de WhatsApp con su plantilla.

Cabe destacar que hay algunos establecimientos que incluso ofrecen descuentos o regalan productos con tal de conseguir una buena reseña.

Si no consiguen reseñas, se restan las propinas

"A partir de ahora exigiremos un mínimo de dos reseñas diarias. 60 al mes. Tampoco creo que sea mucho pedir cuando tenemos de media 200 clientes diarios", explica el propietario. Después, lanza una amenaza a sus trabajadores: "Si no llegamos al final de mes, por cada reseña que falte se restará diez euros de las propinas". Normalmente, muchos camareros tienen un sueldo base bajo y las propinas les ayudan considerablemente a llegar a final de mes.

"El sistema de propinas lo implantamos a pesar de que no queríais y está funcionando muy bien. Estáis cogiendo un dinero extra muy importante", asegura el jefe. A raíz de ello, pide "más esfuerzo" por parte de sus camareros ya que "es simplemente dejar una tarjeta en la mesa", concluye el mensaje del propietario, cuya táctica es dejar una pequeña tarjeta a los clientes pidiéndoles la reseña.

Los usuarios, en contra

La publicación, en la que el propio autor dice "lo de las reseñas está traspasando todos los límites posibles…", ha generado ya miles de interacciones. La mayoría de los comentarios están en contra del comportamiento del jefe. Muchos lo tachan de "extorsión" y "delito".

"La reseña ha dejado de ser un sistema de valoración global de la calidad del servicio en su conjunto, y una herramienta de información para el cliente, para usarse como un instrumento de marketing desde el punto de vista empresarial, y uno de venganza desde el lado del consumidor", escribe un usuario.

"No me queda claro si las pistolas que van a poner los camareros en las cabezas de los clientes para que pongan las reseñas las paga la empresa de su bolsillo o sale de las propinas", contesta otro.