Amancio Ortega protagoniza la mayor compra inmobiliaria desde 2016: está en Barcelona y cuesta 250 millones de euros

Amancio Ortega se corresponde hoy en día con una de las personas más ricas del mundo, contando con múltiples empresas a su cargo que generan cientos de millones de beneficios al año.

No obstante, no hay que olvidar que la gran fortuna de Amancio Ortega también se debe al hecho de que siempre ha sabido cómo invertir bien su dinero a la hora de adquirir ciertos bienes inmobiliarios.

De hecho, el último que compró se correspondía con la Torre Cepsa el pasado año 2016, por la que pagó un total de 490 millones de euros. Sin embargo, hay que decir que el magnate acaba de hacer otra compra que no se quedaría atrás.

Hablamos de que Amancio Ortega ha hecho una de las adquisiciones inmobiliarias más ambiciosas de toda su carrera, dado que el edificio que acaba de comprar le ha costado 250 millones de euros.

Este último se corresponde con la sede de Grupo Planeta, el cual se encuentra situado en la ciudad de Barcelona, concretamente en Av. Diagonal, 662, 664, Distrito de Les Corts.

Y es que nos encontramos ante un movimiento empresarial encaminado a delimitar una estrategia de inversiones que permitan incrementar la fortuna de Amancio Ortega y el flujo de dinero que manejen sus empresas.

Algo que lo convierte en la persona española más rica del mundo en estos momentos, situado por detrás de otras entidades como Elon Musk, Jeff Bezos o Mark Zuckerberg.

Ahora ya solo queda esperar para comprobar qué tipo de beneficios acaba reportando a Amancio Ortega la compra de la sede de Grupo Planeta, dado que todo apunta a que esto forma parte de una estrategia con vistas al largo plazo.