Incendios forestales
Castilla y León pide a los peregrinos del Camino de Santiago que no continúen su ruta en un tramo de León
La agencia autonómica de Protección Civil y Emergencias ha alertado del riesgo en el sector que une Astorga, Ponferrada y Bembibre
EFE
La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León han lanzado este domingo un mensaje a los miles de peregrinos que aprovechan sus vacaciones para completar el Camino de Santiago para que no cotinuen con la ruta ante el riesgo por los incendios forestales que asolan la provincia de León.
En un mensaje difundido en las redes sociales, esta entidad responsable de las emergencias en este territorio ha destacado que el tramo del Camino de Santiago que une las poblaciones leonesas de Astorga, Ponferrada y Bembibre es peligroso como consecuencia de la existencia de numerosos y graves incendios forestales activos.
La Junta ha pedido a estas personas que sigan las instrucciones de las autoridades para no poner en riesgo su vida.
Relacionado con este aviso, el Ejecutivo autonómico ha alertado este domingo de la presencia de aire contaminado por las partículas generadas en los incendios forestales que afectan a Galicia, Castilla y León y el norte de Portugal, especialmente en el oeste, en las provincias de León, Zamora y Salamanca.
