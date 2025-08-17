El fuego arrasa 25.000 hectáreas en una semana en Extremadura y triplica el dato del año pasado

Son ya 25.000 las hectáreas quemadas en un perímetro de 310 kilómetros en menos de una semana de fuego y evacuaciones en Extremadura, con el incendio de Jarilla en el centro de todas las preocupaciones. Anoche seguián activos siete fuegos importantes, destacando los de Jarilla y Aliseda.

Esta mañana, a partir de las 10.00 horas, se reunirá el CECOPI y se informará de la evolución de estos siniestros durante la madrugada. En la última reunión, celebrada anoche, las perspectivas en Jarilla eran desfavorables, según el consejero de Presidencia e Interior, Abel Bautista. La superficie quemada esta semana ya casi triplica la que se calcinó el pasado año durante la etapa de mayor riesgo de fuego.

El incendio está "totalmente descontrolado y no hay capacidad de extinción en un 70% del terreno", anunciaba el consejero. El fuego no da tregua y comienza su sexto día de actividad con más de 6.000 hectáreas arrasadas.

Por ello, se decretó anoche la evacuación de 250 vecinos de Rebollar. El aviso llegó a los móviles de los residentes alrededor de las 21.30 horas y especificaba que se reunieran todos en un punto concreto del pueblo para ser desplazados a la Bombonera de Plasencia, el pabellón de la ciudad deportiva. La mayoría de los vecinos salieron rapidamente por sus propios medios y solo una veintena usaron el autobús habilitado, "un ejemplo de evacuación".

También desalojaron a las personas vulnerables de Segura de Toro, y los residentes que quisieran podían evacuarse de forma voluntaria. Además, pidieron que, de manera preventiva y voluntaria, los clientes del balneario Valle del Jerte abandonaran el lugar. En ambos casos, pidieron que todos tvieran las maletas preparadas por si había que desalojar a lo largo de la noche.

Los trabajos se centran en la línea del Ambroz y el Jerte

"El incendio está en manos de las condiciones meteorológicas, no estamos atacando, solo nos estamos defendiendo", aseguraba el consejero. Las tareas de extinción se vieron afectadas ayer por la formación de un pirocúmulo que impedió durante todo el día el trabajo de medios aéreos, "solo han volado en las últimas dos horas" y en general, la situación se complicó por la proyección del fuego hacia el Valle del Ambroz y Valle del Jarte. Esa lína de defensa es en la que se ha trabajado esta noche. Bautista preveía que el viento diera una tregua hasta las once de la mañana pero insistió en que la evolución del incendio "va a estar en manos de la humedad, del viento y de las temperaturas".

La buena noticia venía del flanco sur, donde las condiciones sí han permitido avanzar con nueve medios aéreos. "Se trata de una consolidación relativa que nos da un margen para seguir trabajando", apuntaba.

Cuatro pueblos evacuados desde su inicio

Rebollar es el cuarto pueblo que ha tenido que ser evacuado a causa de este incendio, que ya se ha convertido en el más grande en lo que va de año en la región. Villar de Plasencia, Cebezabellosa y Jarilla fueron los primeros pueblos desalojados (el pasado martes). Más de 700 vecinos pasaron tres noches en puntos habilitados de Plasencia y pudieron regresar a sus casas en la tarde del viernes.

Siete fuegos activos

En estos momentos, siete fuegos "grandes y activos" asedian la región y contabilizan alrededor de 20.000 hectáreas, además de otros incendios de menor importancia.

El del Casar de Cáceres/Arroyo de la Luz, que se originó a las cuatro de la tarde de ayer y rápidamente se activó el nivel 1 debido a su rápido avance, arrasa 3.000 hectáreas. Tras una intensa noche combatiendo el incendio, cuyo humo se percibía en las calles de Cáceres, se ha logrado contener y apunta a una evolución favorable. En Aliseda se han quemado 2.000 hectáreas y todavía "preocupa mucho", expresa Bautista, a pesar del despliegue de la UME esta tarde en la zona. Ambos fuegos han provocado, de nuevo, el desalojo de las urbanizaciones Las Viñas de la Mata y Cuartos del Baño.

El de Alburquerque ha arrasado 2.500 hectáreas y su evolución es favorable. En Burguillos del Cerro, por otra parte, se han calcinado 1.000 hectáreas y también evoluciona favorablemente.

En Llerena, las hectáreas quemadas ascienden a 5.848. Este fuego comenzó el jueves debido a la avería de un camión cargado de alpacas de paja que salió ardiendo en la EX-103 y arrasó con el terreno cercano lleno de pastos. A primera hora de esta mañana, la evolución era favorable e intervenían en la zona una unidad de bomberos forestales, dos agentes del Medio Natural y un equipo de maquinaria.

En la tarde de este sábado se han sumado otros dos en Membrío y Logrosán.

Cabe recordar que la Junta mantiene la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales (Infocaex) para toda la región.

La respuesta del Gobierno a la solicitud de la Junta

El viernes, Extremadura solició más medios al Gobierno central para combatir la oleada masiva de incendios que se están encadenando de manera simultánea desde el martes. La Junta pidió 100 camiones dotados de cuatro bomberos de extinción de incendios cada uno de ellos, 400 bomberos más en total; 10 helicópteros ligeros y otros 10 aviones anfibio. Además, instó al Gobierno a activar nuevamente el Mecanismo Europeo de Protección Civil para España y que los medios sean destinados a Extremadura.

"Hemos llegado a un punto en el que los medios y el operativo están absolutamente tensionados", reconoció Bautista, que añadía que tampoco las diputaciones disponen de más medios para hacer frente a los incendios forestales. "El Infoex y cualquier medio de extinción de incendios está preparado para una situación ordinaria y para situaciones extraordinarias puntuales. Pero cuando esa situación extraordinaria se convierte en absolutamente anómala y en algo en lo que ningún escenario podría prever, evidentemente no hay ningún dispositivo que esté preparado para esto. Necesitamos la ayuda del Gobierno de España", clamaba.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha visitado esta mañana la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Pinofranqueado, en Cáceres, donde ha asegurado que "el Estado, a través del mecanismo de coordinación que está en marcha, estamos dando respuesta a todos los medios que han sido solicitados", pero también ha dejado claro que en el contexto actual hay que trabajar "desde el rigor técnico, actuando con responsabilidad, solicitando lo que realmente se necesita en cada territorio y teniendo en cuenta que es fundamental contar con profesionales en la materia".

Solidaridad entre comunidades

Bautista ha agrecido el apoyo de las comunidades no limítrofes que han puesto a disposición sus medios para combatir los intendios en Extremadura. La Región de Murcia ha enviado un dispositivo de ayuda integrado por 20 personas para colaborar en la extinción de los incendios en Extremadura, formando parte del contingente 14 bomberos forestales, dos agentes medioambientales, tres técnicos de operaciones y un técnico de extinción. "Ha sido una respuesta urgente, es enorme la generosidad y la solidaridad", señala. La Comunidad Valenciana también ha puesto a disposición un medio aéreo.

Además, descata la ayuda inmediata de Portugal. A pesar de que el país vecino también está siendo asediado por fuegos, "hemos pedido apoyo logístico y en cuestión de 15 minutos han dado una respuesta inmediata". Ya se han desplazado a la región dos nodrizas y autobombas con vehículos.

El consejero recuerda también a los medios de Andalucía, Castilla La Mancha y Madrid que llevan trabajando en el terreno desde el primer día e informa que con Cantabria y Aragón están intentando coordinarse para que manden efectivos, "teniendo en cuenta que están apoyando también a otras comunidades autónomas".