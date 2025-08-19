Sánchez anuncia que declarará zona catastrófica las áreas calcinadas por los incendios

Pedro Sánchez ha anunciado durante su visita al Puesto de Mando Avanzado del incendio forestal de Jarilla, que ya ha arrasado más de 15.500 hectáreas, que el próximo martes se declarará como zona catastrófica todas las áreas calcinadas en el país. Cabe recordar que, a lo largo de este trágico verano, ya han ardido más de 370.000 hectáreas, principalmente en el flanco oeste de la península.

El día 26 de agosto, el Gobierno procederá a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil a los territorios afectados por los incendios. “Esto significa el compromiso del Gobierno de España para afrontar la tarea de la reconstrucción una vez que se extingan los incendios y se conozca el impacto económico en los vecinos de los territorios afectados”, ha indicado Pedro Sánchez durante su comparecencia.

Además, el presidente del Gobierno ha recordado que, a principios del próximo mes de septiembre, planteará la creación de un Pacto de Estado contra la emergencia climática, algo que ya anunció en su visita a los incendios forestales que asolan León y Ourense el pasado fin de semana. “La AEMET nos dice que la ola de calor está llegando a su fin. Hemos pasado 16 días conviviendo con ella, y se ha convertido en la más larga desde que tenemos datos (año 1975). Esto quiere decir que, con independencia de cuál sea la causa de los incendios, la emergencia climática se está agravando y tiene mayor impacto. Necesitamos la unidad constitucional y la consistencia de las políticas que se ponen en marcha para preparar a los territorios. Este pacto comprometerá a todas las instituciones para trabajar en ello. Tenemos que redimensionar nuestra capacidad. Los medios van a ser mayores. Es algo que no puede cambiar cada cuatro años, cada vez que haya elecciones”, ha sentenciado Sánchez.