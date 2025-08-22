El antes y el después de los incendios de Galicia, Extremadura y Castilla y León

Al menos 325.000 hectáreas se han quemado en grandes incendios forestales en España en lo que va de año, y el 79% de esa superficie está concentrada entre las comunidades de Galicia y de Castilla y León, según la última actualización de la herramienta edu.forestry.es, elaborada con base en el Sistema Europeo de Información Sobre Incendios Forestales (EFFIS por sus siglas en inglés). Según esa estimación, Castilla y León es la autonomía más perjudicada, con 151.135 hectáreas quemadas, 96.870 de ellas en León (la provincia más afectada en todo el país) y 30.644 en Zamora, según los datos de la plataforma digital hasta este jueves. Galicia es la segunda comunidad más dañada por los grandes incendios en 2025, con un total de 105.547 hectáreas arrasadas, con especial incidencia en la provincia Ourense, que concentra 96.779 ha y permanecía este viernes con cinco focos activos.

Con una cifra menor, pero también importante, la comunidad de Extremadura figura en tercer puesto, con 47.075 hectáreas, sobre todo en la provincia de Cáceres, que ya suma 34.778 hectáreas y cuyos fuegos en el incendio de Jarilla han sido estabilizados este viernes tras once días sin control.

Las imágenes por satélite captadas por Copernicus reflejan la magnitud de la tragedia. El incendio de Jarilla ha quedado estabilizado tras afectar a unas 17.300 hectáreas, en un perímetro de 170 kilómetros. En Galicia, ocho incendios están activos este viernes, cinco de ellos en Ourense, que han arrasado más de 78.000 hectáreas. Entre ellos está el fuego de de Laoruco, el más grande de la historia de la comunidad, con más de 30.000 hectáreas quemadas. En Castilla y León, el incendio que se inició en el municipio zamorano de Molezuelas de la Carballeda y que finalmente pasó a León deja un balance provisional de 31.500 hectáreas quemadas, según los datos que maneja el Ejecutivo autonómico.

Galicia y León

Sanabria (Zamora)

Molezuelas de la Carballeda (Zamora)

Jarilla (Cáceres)

Cipérez (Salamanca)