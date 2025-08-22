Fuegos forestales
Muere un voluntario que participó en la extinción del incendio de Cipérez, en Salamanca
Pese a lo que apuntaban las primeras informaciones, la Consejería de Sanidad de Castilla y León asegura que el fallecimiento "no está relacionado con la inhalación de humo"
EFE
Un hombre que participó como voluntario en la extinción del incendio de Cipérez (Salamanca) ha muerto días después, tras ser hospitalizado, según han adelantado este viernes los portavoces de Vox y UPL en las Cortes, David Hierro y Luis Mariano Santos, aunque la Junta de Castilla y León ha emitido un comunicado para negar la vinculación de la muerte con el fuego.
Visiblemente emocionado, el portavoz de Vox ha detallado ante la Diputación Permanente el nombre de esta persona, a la que conocía por haber compartido trabajos de arqueología, y ha vinculado su fallecimiento con su participación en las labores contra el incendio de Cipérez, aunque la Consejería de Sanidad ha asegurado que "no está relacionado con la inhalación de humo".
- Detenido en Francia el autor de la muerte a puñaladas de una mujer en Alcossebre en 2024
- CD Castellón | LaLiga complica el regreso del fútbol al SkyFi Castalia
- El detenido por el crimen de la autocaravana es un vecino de Torreblanca
- La muerte de un 'streamer' en directo tras 12 días sufriendo violencia extrema conmociona Francia y reabre el debate de los límites en internet
- Alerta amarilla: Las lluvias dejan 10,6 l/m2 en apenas 4 horas en este pueblo de Castellón
- El nuevo destino de Jeremy de León, el joven que dijo 'no' al CD Castellón
- Susto en Benicàssim: el inesperado temporal deja a seis bañistas atrapados en el mar
- Inversores chinos se despliegan en Castelló para generar nuevos negocios