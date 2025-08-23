Durante las horas más críticas del incendio ocurrido el pasado 11 de agosto, muchos vecinos de Riofrío de Aliste tomaron una decisión difícil: quedarse y enfrentar las llamas cara a cara. La mayoría coincide en que no lo hicieron por valentía, sino por necesidad. "La gente se está quedando en los pueblos porque tiene que defender, no queda otra alternativa" afirman varios vecinos reunidos en el bar del pueblo, uno de los pocos lugares donde aún se comenta lo ocurrido con detalle.

Riofrío es un paisaje tiznado desde que se desatara el incendio forestal de Puercas de Aliste. Por segunda vez, el corazón de la comarca es atacado por el fuego. |

El incendio proveniente de Puercas se trasladó rápidamente por el viento, acercándose al pueblo sin apenas dejar tiempo de reacción. "Tardó menos de 15 minutos, yo estaba en los tomates, fui a por unas botas y al volver ya estaban las llamas", recuerda uno de ellos. El equipo vecinal, sin apenas medios ni instrucciones claras, recurrió a lo que tenía a mano: tractores, desbrozadoras, cubas de agua, palas y mangueras. "Nos hemos quedado haciendo cortafuegos, refrescando, quitando la maleza, con lo que teníamos. Si no estás tú, nadie va a venir a salvar tu casa", relatan.

Los habitantes del pueblo tratan recobrar la normalidad entre un paisaje apocalíptico. |

Aunque la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil y equipos aéreos intervinieron en la zona, muchos vecinos insisten en que la respuesta fue insuficiente y desorganizada, especialmente en los primeros momentos. "La UME y los demás han hecho lo que han podido, yo no digo que no, pero no hay manos para atender a todos los lados", lamenta uno de los habitantes. Aseguran también que tuvieron miedo de ponerse delante de las llamas, pero que toda ayuda no era suficiente. "No son capaces de ponerse delante del fuego ellos que están preparados, pues imagínate nosotros", explica un vecino.

Riofrío de Aliste: un pueblo fundido a negro por segunda vez |

Sin presencia local activa, muchas zonas habrían quedado desatendidas. Un ejemplo llamativo fue el de uno de los mandos de la UME que perdió su walkie-talkie en plena operación. "Lo encontró Sergio a las doce de la mañana. Se le cayó al saltar una cuneta y se quedó sin poder comunicarse", cuenta uno de los testigos. Para los vecinos, estos errores evidencian la falta de preparación ante una situación de tanta magnitud.

Esta situación debería haberse previsto tras lo ocurrido en el 2022 en el incendio de la Sierra de la Culebra. Después de esta tragedia se prometieron unas ayudas a los habitantes de este mismo pueblo que, según explican los vecinos, no sirvieron para nada. "Las ayudas llegaron con unos plazos de presentación de 12 o 13 días, te aprueban unas ayudas que no puedes usar, porque necesitas un proyecto y unos trámites burocráticos que te llevan tres meses no te sirven para nada", crítica uno de los afectados. Además, denuncian que los cortafuegos estaban abandonados desde que ocurrió el incendio anterior. "Coges el coche y vas los pueblos de aquí y está todo sucio, es muy raro que después de lo que pasó no se haya hecho nada", explican.

Las críticas apuntan también a las normativas que restringen la intervención de los propietarios en sus fincas, lo que según ellos impiden mantener el terreno limpio y seguro. "No te dejan hacer absolutamente nada porque todo lo haces mal. Podas lo que te estorba y te dicen que no se puede", denuncian. Reclaman que se les permita actuar con más libertad y conocimiento del terreno. Quieren que las medidas básicas se mantengan todo el año. "Lo que hay que hacer es poner un cortafuegos cada x metros. Los trabajos en invierno son los que marcan la diferencia no cuando el fuego ya está aquí", explican.

Tampoco faltan las críticas a cómo algunos responsables políticos gestionaron su imagen pública durante la crisis, como el caso del presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez, al que señalan por "hacerse la foto" vestido de bombero. Reconocen que su presencia no fue únicamente simbólica pero también advierten que ninguna institución pasó por el pueblo a preguntar qué necesitaban. "Información cero. Aquí lo que interesa es dejar pasar la cosa de largo", dicen enfadados.

A pesar de su enfado, están agradecidos con las personas que vinieron a ayudar, especialmente con los vecinos que se quedaron. "Hay que darles las gracias a los que se quedaron, porque los demás nos fuimos", afirman. La mayor parte de los vecinos fueron trasladados a Alcañices, donde pasaron dos días en un polideportivo. "Volvimos escoltados por la Guardia Civil", cuenta uno de los afectados.

La tragedia ha provocado daños materiales en el campo y naves cercanas, pero por fortuna las llamas no afectaron a ninguna vivienda ni a ninguna persona de este municipio. "En Abejera el fuego si llegó, hay familias en la UCI", lamentan los residentes de Riofrío. Esperan la recuperación de los habitantes de Abejera, todos conocidos, y piden medidas para que el fuego no vuelva una tercera vez a su pueblo.n