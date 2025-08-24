Sorteos
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 24 de agosto de 2025
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 24 de agosto de 2025 es: 10, 16, 21, 38 y 51, siendo el número clave el 2.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Castelló abre en septiembre el mayor bazar chino de la provincia: esta es su ubicación
- El antiguo local de Giuliani's de Salera ya tiene nuevo inquilino: una cadena de restaurantes vuelve a Castellón
- La vida en un pueblo de Castellón, insostenible por una sola vecina: más de 500 personas la denuncian
- Una pelea en Nules con una veintena de implicados acaba con un joven de 18 años apuñalado
- Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Castellón: Conoce cuándo y en qué zona
- Nuevo golpe a la almendra de Castellón: Europa pone una alfombra roja a los frutos secos de EEUU
- Los arquitectos premian la antigua estació de Moncofa, pese a su abandono por Adif
- Susto de madrugada en Burriana: Extinguido el incendio industrial que ha afectado a un almacén de vehículos y materiales de automoción