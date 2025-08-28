Incendios en Galicia
Los Reyes llegan a Ourense para conocer la magnitud de los daños causados por los incendios
Felipe VI y Letizia se reúnen con vecinos de las localidades más castigadas por la reciente ola fuegos
EP
Los Reyes han llegado al municipio ourensano de Verín para conocer de primera mano la magnitud de los daños y reunirse con vecinos de las localidades más castigadas por la reciente ola de incendios forestales.
Los Reyes, que llegaron sobre las 12.00 horas en helicóptero a Verín, tuvieron la primera parada en el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV.
Allí, entre vítores y aplausos de vecinos, fueron recibidos por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la conselleira do Medio Rural, María José Gómez; el alcalde de Verín, Gerardo Seoane; y, entre otros, el alcalde de Monterrei, José Luis Suárez.
Posteriormente, la comitiva se trasladará a Cualedro, donde visitarán una explotación ganadera y tendrán un encuentro con propietarios y trabajadores del sector primario.
La visita concluirá en la parroquia de Medeiros, en Monterrei, donde Felipe VI y Letizia tendrán la oportunidad de conversar con vecinos afectados por los incendios.
- Frank de la Jungla visitó el zoo clandestino de Nules: 'Para que lleguen aquí dos nutrias, se tienen que morir 80
- Alerta naranja en Castellón: Aemet confirma lluvias localmente muy fuertes con posible granizo y tormentas
- Aquí tienes la otra medida municipal para facilitar el pago de la tasa de la basura de 2025 en Castelló
- Los expertos apuntan a una posible dana en Castellón durante la primera quincena de septiembre
- Así pueden los herederos esquivar el Impuesto de Sucesiones con una sola cláusula
- La escabechina en las oposiciones en Castellón se confirma: 250 plazas tendrán profesores interinos
- Yeremy, Dovbyk, Tenas, Oluwaseyi, Denis y Conde... nombres propios en el mercado del Villarreal
- Cuenta atrás en Benicàssim para la Belle Epoque 2025: Toda la programación de la gran cita modernista