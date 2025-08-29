Obituari
Abuela-Iaia: Dos regals de la vida
Després d’uns dies intensos en molts de sentits, sobretot en la part emocional, i en els que Morella ha dit adeu a les seues festes, m’he vist amb força per escriure aquest text. És un homenatge a dos persones que van saber aportar el que probablement és més valuós en la vida: amor sense condicions. Per això, és de justícia intentar resumir amb paraules tot el que em van donar i el que van suposar per a mi.
Aquest 2025 quedarà marcat per absències doloroses. En el meu àmbit familiar més proper és doble. En gener va morir l’abuela Carmen, la de Castelló, un dia abans de l'aniversari del meu fill, Biel, i fa uns dies ho ha fet la iaia Elodia, la de Morella, poc després de deixar enrere un divendres, 15 d’agost, que havia de ser de felicitat pels 35 anys del meu germà, Pau. Les paradoxes de la vida.
Queda l’abuela de Madrid, Pepita. Són tres iaies degut als camins que ens anem trobant per les incertes etapes vitals. Situacions que ja estan normalitzades, però no tant a finals dels anys 80. Jo, sense saber molt de la pel·lícula, amb la innocència de la infància, em vaig convertir en el primer net de les tres. Quina responsabilitat per un xiquet peculiar com jo i que fàcil que ho van ficar les tres.
En una família, i més amb les particularitats de la meua, les iaies arriben a ser més que mares de mares o pares. Són molt més. Són pilars fonamentals per a la transmissió de valors, memòria viva i refugi en els instants difícils. El seu paper, massa vegades silenciat, és clau per entendre qui som i d’on venim. Persones que escolten i ho donen tot sense demanar res a canvi. Figures discretes, però decisives i, en el cas de les meues, sent ames de cases. Una segona mare per als nets.
Carmen era l’abuela i Elodia era la iaia, per això el joc de paraules en castellà i valencià del títol. He tingut la sort de créixer amb dos dones que mai no van escatimar afecte. Que sempre van tindre una paraula de suport, un gest de complicitat o un simple somriure. Mai era prou per a elles oferir coses per aconseguir que l’hospitalitat fora la màxima a les llars de la plaça María Agustina i del carrer del Sol. Dos llocs que estaran per sempre en la meua brúixola anímica. No es coneixien personalment, però era habitual que em preguntaren l’una sobre l’altra. Com si es conegueren de sempre. D’una forma o altra estaven unides.
Podria recordar-les de moltes maneres. Amb Elodia arribant a una casa nova per a mi, però que des del primer dia vaig sentir com meua gràcies a la rebuda. Revivint dinars o sopars amb els seus plats estrella d’espaguetis, macarrons, canelons, fideuà, pilotes de Nadal, croquetes morellanes -les primeres que vaig menjar en forma de triangle-, truites de pataques… Eren excel·lents cuineres. Cuidant-me quan feia falta, vivint vacances amb elles, caps d’anys, nits de Reixos, magdalenes o sent les majors seguidores de la meua trajectòria periodística, des de 2016 a Mediterráneo. Compartint moments feliços, com en els darrers anys amb les arribades dels besnets, Aimar, Biel, Quim i Guillem, o episodis de tristor per la pèrdua de l’abuelo Miguel i el iaio Joaquín. Sempre estaven, a les bones i a les males. Dos regals de la vida. Dos bones persones.
Una herència invisible
Avui que ja no estan, tinc molt clar que el seu amor continuarà present, com una herència invisible. Uns sentiments que ben segur comparteixen els seus altres nets: Pau, Christian, Max, Jaime, Rafa i Laura, els seus fills i la resta de familiars directes o que han anat arribant i ja són un més, com Clara i Vanessa. Aquest record no és només personal, sinó també un reconeixement al paper insubstituïble de les iaies en qualsevol família. Elles sostenen, uneixen i ensenyen a estimar sense esperar res a canvi.
Abuela Carmen, iaia Elodia, heu estat dos de les persones que més amor m’heu demostrat. Mai vos podré tornar tot el que m’heu donat. Perdre-vos en poc més de vuit mesos de diferència ha estat un cop molt dur. Però em quedo en la sort d’haver coincidit amb les dos en el camí de la vida, del que heu significat per a mi i l'estima infinita que vos he tingut, que sempre em vau transmetre que era compartida.
Moltes gràcies de tot cor per part del vostre net. Sempre vos recordaré.
- Frank de la Jungla visitó el zoo clandestino de Nules: 'Para que lleguen aquí dos nutrias, se tienen que morir 80
- Alerta naranja en Castellón: Aemet confirma lluvias localmente muy fuertes con posible granizo y tormentas
- Aquí tienes la otra medida municipal para facilitar el pago de la tasa de la basura de 2025 en Castelló
- Los expertos apuntan a una posible dana en Castellón durante la primera quincena de septiembre
- Así pueden los herederos esquivar el Impuesto de Sucesiones con una sola cláusula
- La escabechina en las oposiciones en Castellón se confirma: 250 plazas tendrán profesores interinos
- Yeremy, Dovbyk, Tenas, Oluwaseyi, Denis y Conde... nombres propios en el mercado del Villarreal
- Cuenta atrás en Benicàssim para la Belle Epoque 2025: Toda la programación de la gran cita modernista