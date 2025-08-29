El nuevo elemento que tendrás que llevar en tu vehículo a partir de 2026: multas de 80 a 200 euros si no lo tienes

La Dirección General de Tráfico (DGT) establece que, a partir del 1 de enero de 2026, será obligatorio contar con una baliza V-16 conectada para señalizar accidentes o averías, sustituyendo totalmente los triángulos de emergencia. Hasta entonces, se permite el uso de triángulos o balizas no conectadas.

¿Qué es exactamente la baliza V-16?

Es un dispositivo luminoso de color amarillo, visible a 360° , que se coloca en el techo del vehículo sin necesidad de bajarse.

, que se coloca en el techo del vehículo sin necesidad de bajarse. Funciona con baterías o pilas que deben tener al menos 18 meses de autonomía .

. Debe estar homologada , con un código visible como LCOE o IDIADA.

, con un código visible como LCOE o IDIADA. La baliza debe ser conectada: tiene SIM interna y se enlaza con la plataforma DGT 3.0 para enviar automáticamente ubicación e incidencia.

Motivos de la reforma

Para minimizar los peligros asociados a bajar del vehículo en una carretera: entre 2019 y 2022, 42 personas murieron por ser atropelladas tras salir del coche a colocar triángulos .

. La baliza permite señalizar sin salir del coche y ofrecer mayor visibilidad, incluso con niebla o lluvia.

y ofrecer mayor visibilidad, incluso con niebla o lluvia. Al estar conectada, alerta en tiempo real a otros conductores y servicios mediante navegadores, paneles digitales y apps.

¿Qué puede ocurrir si no llevas la baliza V-16 en 2026?

Podrías enfrentarte a multas que oscilan entre los 80 y 200 € .

. La baliza reemplaza por completo a los triángulos, de modo que éstos ya no serán válidos legalmente a partir de esa fecha.

Normativa internacional y casos especiales

Los conductores extranjeros en situación de circulación internacional por España pueden seguir usando los triángulos, si así lo exige la normativa de su país de origen.

por España pueden seguir usando los triángulos, si así lo exige la normativa de su país de origen. Para los conductores españoles que circulen en el extranjero, la baliza V-16 sustituye a los triángulos si la normativa local lo permite.

Conclusión

La transición obligatoria a la baliza V-16 conectada representa un avance relevante en la seguridad vial española. Desde enero de 2026, ya no se podrá usar el clásico triángulo: en cada coche deberá haber una baliza homologada capaz de conectarse con la DGT. Esta medida no solo mejora la visibilidad en situaciones de emergencia, también reporta la ubicación en tiempo real, brinda una señalización más eficaz y previene situaciones potencialmente mortales al eliminar la necesidad de salir del vehículo.